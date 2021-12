Gaspillage alimentaire : mieux planifier pour moins jeter aux Fêtes

Le temps des Fêtes est une période faste où le frigo et le garde-manger sont souvent bien remplis. Alors que les Canadiens sont parmi les plus grands gaspilleurs de nourriture au monde, il est peut-être temps de renverser la tendance, mais comment? Voici quelques pistes.

Un rapport de l'ONU révèle que chaque Canadien a jeté 79 kg de nourriture en 2019, soit 20 kg de plus que l'Américain moyen. Et la situation semble ne semble pas s’améliorer puisqu’une autre étude suggère que les Canadiens gaspillent 13,5 % de plus depuis le début de la pandémie.

Il est possible de mettre fin au gaspillage alimentaire. Photo : iStock

Et le temps des Fêtes est malheureusement une période propice au gaspillage alimentaire, estime Amélie Charest, coordonnatrice de la chaire de nutrition à l'Université Laval. C'est une période de l'année où on achète plus d'aliments.

« On se laisse aller par la frénésie et l'idée d'être généreux. » — Une citation de Amélie Charest, coordonnatrice de la chaire de nutrition à l'Université Laval

Attention aux potlucks

Avec le retour des rassemblements autorisés, la nutritionniste met en garde contre les repas-partage où tout le monde apporte un plat. Les fameux potlucks sont une occasion à gaspillage parce qu'on a, règle générale, préparé des plus grosses quantités que ce qui va être consommé.

Elle souligne que les plats se retrouvent souvent à la poubelle à la fin de la soirée parce qu'ils ont passé plusieurs heures sur la table à température de la pièce ce qui est propice au développement de pathogènes. Pour éviter ce gaspillage, elle suggère de ne pas tout sortir en même temps, de ranger rapidement et de partager les restants.

Des gens partagent un repas à une table. Photo : getty images/istockphoto / Foxys_forest_manufacture

Parlant de restants, on dirait que le mot reste c'est péjoratif, lance la nutritionniste. Mais en fait des fois on peut les jazzer différemment. Internet regorge de recettes pour cuisiner les restes de dinde différemment qu’avec des patates et de la sauce ou encore sauver une laitue flétrie.

La congélation peut aussi être une option intéressante parce que si manger de la tourtière cinq fois de suite peut être lassant, un petit lunch en février sera plutôt réconfortant.

Des outils gratuits

Le site J’aime manger pas gaspiller  (Nouvelle fenêtre) propose plusieurs outils pour combattre le gaspillage alimentaire. Un guide pour bien organiser son frigo y est notamment offert.

Amélie Charest le recommande chaudement parce que si les aliments sont bien classés en fonction de la température et de leur durée de conservation, ils risquent davantage de finir dans notre assiette que dans la poubelle.

Il faut par exemple éviter de mettre le lait dans la porte du frigo parce que la température y est moins froide, il se gâchera donc plus vite.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La campagne «J'aime manger pas gaspiller Canada» propose un guide pour aider à bien classer les aliments dans le réfrigérateur. Photo : J'aime manger pas gaspiller Canada

Une raison du gaspillage alimentaire c'est parce qu'on cuisine trop , souligne Amélie Charest. Il faut donc mieux estimer les quantités nécessaires pour réduire les portions cuisinées.

Une astuce suggérée pour solutionner ce problème est de se fier à la grosseur de la main de chaque membre de la famille pour estimer ses portions. Un poing correspond à une portion de glucide et de légumineuses, la main entière représente la quantité de légumes ou de poisson, l’équivalent de la paume pour les protéines comme le poulet ou le boeuf et le creux de la main correspond à ce qu’une personne devrait manger de fruits, noix et graines.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Parmi les outils pour réduire le gaspillage alimentaire se trouve le Guide pratique des portions parfaites. Photo : Conseil national zéro déchet

Annuler l’inflation?

Alors que les prix des aliments ont augmenté de 3,9 % au Canada en 2021, les experts prévoient que cette hausse atteigne 5 % à 7 % en 2022. Ce sera environ 1000$ de plus par année pour une famille de quatre.

Le prix des légumes sera notamment à la hausse, prévient Mme Charest, et c'est justement une catégorie d'aliments où le risque de gaspillage est plus grand.

Elle estime qu’il est possible de diminuer les effets de l’augmentation des prix des aliments sur son portefeuille. C'est vraiment important de réduire la quantité qu'on achète de bien acheter les bonnes quantités, bien cuisiner les bonnes quantités et de prévoir ce qu'on fait avec les restes.