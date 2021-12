L’auteur-compositeur de « Signs », Les Emmerson, d’Ottawa, est décédé

La chanson Signs était devenue un hymne anti-establishment et un incontournable du rock des années 1970.

Le leader du Five Man Electrical Band a contracté COVID-19 le mois dernier. Il est décédé, vendredi, dans un hôpital d’Ottawa, selon ce qu’a déclaré sa femme, Monik Emmerson.

Bien que doublement vacciné, son mari avait des problèmes de santé sous-jacents, a-t-elle précisé.

La musique aura été sa vie jusqu'à la fin , a-t-elle ajouté. Il vivait et respirait la musique.

Au cours des années, Les Emmerson a évolué dans l’utilisation de ses talents musicaux, selon ses amis. Après avoir couru après la popularité dans sa jeunesse, il a obtenu de plus grandes récompenses, plus tard dans sa vie, en utilisant la popularité des Signs pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, dont celles des hôpitaux pour enfants et de la sensibilisation au changement climatique.

Un décollage timide

Les Emmerson a commencé sa carrière musicale en 1965, en rejoignant le groupe The Staccatos, après le départ de leur guitariste. De cette expérience sont nés quelques succès pop-rock canadiens, dont Small Town Girl et Half Past Midnight . Mais le groupe n'a jamais atteint le niveau espéré par sa maison de disques.

Et ce n'était pourtant pas faute d’essayer. En 1968, le groupe a notamment été enrôlé par Coca-Cola avec le groupe espoir de Winnipeg, The Guess Who, afin de coréaliser un album intitulé A Wild Pair . Un album qui a ensuite été envoyé gratuitement à tous les clients de la compagnie, sous réserve de preuves d'achats et de payer l’expédition.

Finalement, les Staccatos ont décidé de changer de nom pour accompagner un virage musical plus rock dans l'espoir de conquérir les États-Unis.

Une chanson marquante

Signs a été la chanson qui les a fait traverser la frontière, bien qu'il ait fallu un certain temps avant que les auditeurs ne l'apprécient.

Initialement publiée en 1970 en tant que face B d'un autre single, elle a été jugée trop longue pour les radios, à quatre minutes.

Écourtée de deux solos de guitare, sa version plus courte a été reprise par l'influente station de radio de Windsor, CKLW-AM, au cours de l'été 1971. De l’autre côté de la frontière, à Détroit, la réaction a été immédiate.

Les Emmerson dans les années 70 Photo : Facebook/Five Man Electrical Band / John Rowlands

Soudain, [le titre] s'est rendu jusqu’à Seattle et dans toute cette région et il a juste continué à se propager , se souvient le claviériste Ted Gerow.

Signs a finalement grimpé à la troisième place des meilleurs singles et s’est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires.

L’idée derrière cette chanson, avec son immanquable accroche signe, signe, partout un signe , est venu à Les Emmerson alors qu'il descendait la route 66, en Californie, et déplorait la vue des panneaux d'affichage obstruant la vue des paysages.

Signs traduit cette idée en plusieurs anecdotes où les signes agissent comme des barrières sociales à surmonter. Les paroles sont largement ouvertes à interprétation, ce qui a encouragé des réactions très différentes.

La popularité de Signs est arrivée alors que le groupe était au bord de la rupture, même si son succès a offert à ses musiciens encore quelques années ensemble.

Mais en 1975, après un certain nombre d'échecs et de départs du groupe, Les Emmerson et Ted Gerow ont eux aussi décidé de plier bagage.

La musique jusqu'à la fin

Les Emmerson a continué la musique en enregistrant plusieurs singles en solo au cours des années qui ont suivi. Le groupe s’est également reformé, avec certains membres, pour des collectes de fonds annuelles pour le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario.

Les Emmerson a aussi accepté de réenregistrer Signs avec une formation de musiciens canadiens, dont Lawrence Gowan. La chanson Signs4Change visait à soutenir le groupe environnemental Friends of the Earth Canada et sensibiliser aux changements climatiques.

La chanson Signs a trouvé de nombreuses autres vies, notamment en 1990 lorsqu'une reprise retravaillée est apparue sur l'album live de Tesla Five Man Acoustical Jam , donnant au groupe l'un de ses plus grands succès.

Le producteur de musique électronique Fatboy Slim a également tiré un échantillon de la chanson pour une utilisation dans son single, paru 2005, Don't Let the Man Get You Down .

Les Emmerson a continué à travailler sur des projets musicaux jusqu'à sa mort. Peu de temps avant son hospitalisation, il enregistrait de nouvelles chansons avec plusieurs de ses amis, a raconté sa femme.