COVID-19 : 15 nouvelles infections à Terre-Neuve-et-Labrador

De ces nouvelles personnes malades, quatre sont situées dans la région est de la province et onze dans la région ouest.

Six d’entre elles font l’objet d’une enquête.

Un total de cinq personnes se sont rétablies dans la province depuis la dernière mise à jour et aucune personne n’est actuellement hospitalisée des suites de la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce nouveau bilan fait passer à 23 le nombre de cas actifs dans la province.

Les autorités sanitaires demandent aux étudiants de l’Université Saint-Francis-Xavier qui doivent venir à Terre-Neuve-et-Labrador de passer un test de dépistage à leur arrivée.

La 3e dose pour les 18 ans et plus

La santé publique annonce qu’elle offrira une dose de rappel du vaccin anti-COVID-19 aux personnes âgées de 18 ans et plus, six mois après avoir reçu leur deuxième dose.

Le gouvernement encourage toute personne âgée de plus de 30 ans à recevoir le vaccin Moderna comme dose de rappel. Le Comité consultatif national de l’immunisation recommende aux personnes âgées de 18 à 29 ans de recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.

En date du 9 décembre, un total de 91,79 % de la population admissible est maintenant doublement vaccinée à Terre-Neuve-et-Labrador, et 95,20 % de la population de la province a reçu au moins une dose depuis le début de la campagne de vaccination.

De plus, 39,57 % des enfants âgés de 5 à 11 ans admissibles ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.