Maisons en construction : des promoteurs menacent d’annuler des contrats de vente

Pour certains, cette situation réduit à néant leurs chances de devenir un jour propriétaires.

Invoquant des retards et des coûts de construction insurmontables liés à la pandémie, plusieurs promoteurs ont annulé des contrats de vente, puis ont offert aux mêmes acheteurs la possibilité de payer des dizaines de milliers de dollars de plus pour les mêmes unités, ont déclaré les acheteurs potentiels à CBC News.

Certains d'entre eux, qui ont décidé d’annuler le contrat en échange d’un remboursement de leur dépôt, ont déclaré que les promoteurs avaient depuis remis en vente les mêmes logements à des prix plus élevés.

Le mois dernier, CBC News a rapporté que le promoteur immobilier Pace Developments avait annulé plusieurs contrats de vente, certains vieux de plusieurs années, à Barrie.

Depuis, des acheteurs ont raconté à CBC News des situations similaires dans les municipalités ontariennes de Guelph, Richmond Hill, Collingwood et de Georgina, près de Newmarket.

À Tillsonburg, en Ontario, à environ 60 kilomètres au sud-est de London, 11 acheteurs se battent pour acheter leur logement au prix convenu à l'origine en poursuivant le promoteur Green Urban People en justice.

Deux jeunes mariés attendent d'emménager

Parmi eux se trouvent les jeunes mariés Lucas Berthault et Erin Gardner, qui vivent présentement séparément et chez leurs parents. Ils espèrent emménager dans leur maison de ville neuve l'année prochaine.

Ils en ont fait l'achat à l'automne 2020, a déclaré M. Berthault. Ils ont versé un dépôt de 38 000 $ pour une unité de Green Urban People dont le prix était de 379 000 $, selon les documents déposés à la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Jusqu'en mai, un représentant commercial les a rassurés à plusieurs reprises en leur disant que le projet se poursuivrait.

Mais en juin, le promoteur a envoyé une lettre aux acheteurs pour leur dire qu'en raison de retards dans l'obtention des permis auprès du comté, il avait mis fin à leur contrat. Cependant, la lettre indiquait qu'ils pouvaient conclure un nouveau contrat de vente s'ils payaient un supplément de 25 % - dans le cas de Berthault et Gardner, cela représentait 95 000 $.

J’ai l’impression que c’est de l’avarice pure , selon M. Berthault.

Lucas Berthault et Erin Gardner. Photo : offerte par Lucas Berthault

Le comté d'Oxford, qui comprend Tillsonburg, conteste les affirmations du promoteur. L'urbaniste principal Eric Gilbert a déclaré que le comté a traité les demandes rapidement tout au long de la pandémie et que tous les dossiers de Green Urban ont été approuvés dans des délais normaux.

M. Berthault et les autres acheteurs demandent au tribunal d'ordonner au promoteur d'honorer ses contrats de vente initiaux.

L'affaire sera probablement soumise à l'arbitrage l'année prochaine, a déclaré M. Berthault.

Dans une réponse déposée auprès du tribunal, le président de Green Urban People, Amer Cengic, nie toutes les allégations.

Green Urban aurait pu insister pour vendre les logements à leur juste valeur marchande , a déclaré M. Cengic dans le document juridique. Cependant, je ne voulais pas que les acheteurs aient l'impression d'être lésés.

Les acheteurs ont remporté une petite victoire il y a quelques semaines, lorsqu'un juge a ordonné un gel de vente des unités en question. Personne ne pourra donc prendre possession des unités en question avant qu'une décision soit prise, a déclaré M. Berthault.

En expliquant ce gel, le juge Spencer Nicholas a noté des lacunes dans les contrats de vente, soulignant que le promoteur n'a pas énuméré chaque condition pour une résiliation de contrat.

Il s'agit clairement d'une question [pour le tribunal] , a-t-il écrit dans sa décision.

Les acheteurs profitent de l'absence d'annexe

Entre temps, certains acheteurs des maisons en rangée Urban North de Pace Developments à Barrie, en Ontario, ont trouvé une lacune dans leurs documents : le promoteur n'a pas inclus d'annexe contenant des conditions de résiliation anticipée dans certains des contrats de vente originaux et ne les annulera donc pas, selon une lettre envoyée à ces acheteurs.

La pression exercée par les reportages de la CBC, ainsi que par le premier ministre Ford qui a déclaré publiquement qu'il valait mieux construire cette fichue maison... Plus tard dans l'après-midi [de la même journée], ils nous ont envoyé une note disant qu’il manquait certains documents , a déclaré l'acheteur Todd Arkell. Nous sommes heureux du résultat.

Pace Developments n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Après la publication de l'article de la CBC sur le projet de Barrie, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a promis que son gouvernement apporterait des changements pour empêcher que cela ne se produise.

Son bureau a refusé de commenter davantage, tandis que le ministre Ross Romano, qui supervise les services gouvernementaux et les services aux consommateurs, a refusé d'être interviewé.

Nous continuons à chercher à apporter des changements qui protègent davantage les acheteurs de condos , a déclaré l'attachée de presse du ministre, Jennifer Lipkus. Et comme le premier ministre Ford l'a clairement déclaré, nous ne tolérerons pas les mauvais acteurs qui profitent des Ontariens qui travaillent dur.

Une tendance, selon un avocat

Blair Drummie, avocat spécialisé dans l'immobilier à Toronto, représente des clients dans des situations similaires et affirme que la tendance à l'annulation des contrats est apparue en réponse à la flambée des coûts de construction et des prix des logements.

Avant la pandémie, rien de tel n'existait , a déclaré Me Drummie. Aucun promoteur n'aurait jamais pensé à aller voir son client pour lui dire : "Nous avons besoin de plus d'argent".

Si les développeurs n'ont pas le droit d'augmenter les prix, ils sont généralement autorisés à annuler les accords, a déclaré Me Drummie. Mais cette pratique sape la confiance des acheteurs potentiels.

Dans un cas comme celui-ci, le gouvernement pourrait peut-être envisager des protections pour les consommateurs , a déclaré Me Drummie. Je ne pense pas que ce soit très juste pour la personne qui a mis toutes ses économies dans ce projet et qui fait le plus gros achat de sa vie, et qui se retrouve soudain avec un prix majoré de 80 000 dollars.

Une situation similaire s'est jouée à Collingwood, en Ontario, dans la région de la baie Georgienne. Mais le promoteur, DiCenzo Homes, affirme que la Ville est responsable, car elle a temporairement gelé le développement en avril en raison de préoccupations concernant la capacité de son usine de traitement des eaux.

À ce moment-là, l'acheteur Sajid Quershi avait déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme, car il voyait les prix du bois d'œuvre et du marché de l’immobilier en général augmenter.

Le prix de vente résidentiel moyen dans la région de l'ouest de la baie Georgienne est passé d'environ 650 000 $ en 2020 à plus de 900 000 $ cette année, selon l'Association canadienne de l'immeuble.

Nous avons en fait commencé à nous dire : "Nous ne pensons pas que ces gars-là vont aller jusqu'au bout" , a déclaré M. Qureshi, qui vit à Toronto.

Lui et sa femme avaient versé un acompte de 50 000 $ sur une maison en rangée en pré-construction de 500 000 $ à Collingwood en novembre 2020.

Exemptions pour les constructeurs

En mai, les responsables de la Ville de Collingwood ont commencé à organiser des réunions avec les promoteurs locaux, et à la fin du mois, ils avaient mis en place un processus d'exemption et encouragé les constructeurs à faire une demande afin de pouvoir poursuivre la construction de nouvelles maisons, a déclaré Summer Valentine, directrice de l'urbanisme et de la construction de la Ville.

Un processus d'exemption a été mis en place pour garantir que les projets qui seraient prêts à être mis en œuvre en 2021 puissent aller de l'avant , a-t-elle déclaré dans un courriel lundi.

DiCenzo Homes a demandé une exemption le 16 juin pour son projet Waterstone, selon la Ville.

Mais une semaine plus tard, le promoteur a envoyé un courriel à M. Qureshi et à d'autres acheteurs pour leur dire qu'il annulait les contrats de vente et qu'il allait rendre les dépôts. Dans cette lettre, le porte-parole de l’entreprise déclarait n'avoir reçu aucune assurance de la part de la Ville de Collingwood qu'elle serait autorisée à construire dans les années à venir.

Le président de la société, Anthony DiCenzo, a déclaré à la CBC qu’il n'avait pas d'autre choix que d'annuler les contrats.

Ce qui s'est passé à Collingwood - et la décision de mettre fin aux accords des acheteurs - est le résultat de l'adoption par la Ville du règlement de contrôle intérimaire qui a empêché le projet d'aller de l'avant, et non le résultat du choix du constructeur , a-t-il déclaré dans un courriel.

La société a été surprise lorsque la Ville l'a autorisée à poursuivre la construction, a déclaré M. Dicenzo, et a relancé la vente des unités à un prix plus élevé pour refléter la valeur actuelle du marché et l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux.

Quelques semaines après avoir annulé ses contrats de vente, DiCenzo Homes a obtenu l'autorisation d'aller de l'avant; à l'automne, elle a dit à M. Qureshi qu'il pouvait racheter l'unité s'il acceptait de payer 100 000 $ de plus.

Il a refusé.

C'est [...] inacceptable, surtout au milieu d'une crise du logement - et ce n'est pas le seul promoteur à le faire , a déclaré M. Qureshi.

Cela brise ma confiance.

Avec les informations de CBC News