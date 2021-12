Reprise graduelle des systèmes informatiques à l’UQAC

Pas moins de 3992 sites du gouvernement du Québec ont été fermés dimanche, après que le gouvernement eut été informé d’une faille de sécurité rendant ses sites vulnérables à une attaque informatique.

Dimanche, plusieurs étudiants avaient fait part de leurs inquiétudes.

Lundi, les évaluations avaient été reportées pour tous les cours offerts par l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC . Les évaluations prévues demain [mardi] demeurent reportées à moins d’avis contraire des professeurs et chargés de cours, ceci dans le but d’accommoder les étudiants qui n’avaient pas accès à la documentation pour étudier depuis les derniers jours , a précisé une communication de l'université régionale envoyée au personnel et aux étudiants.

Par contre, toutes les activités universitaires pourront se tenir en présence tout comme à distance.

Pour ce qui est du télétravail, il demeure suspendu pour la semaine. Celui-ci n’est toujours pas possible, car le réseau privé virtuel (RPV, ou VPN en anglais), soit le système d’accès à distance des ordinateurs, ne fonctionne pas.

Nous demandons aux membres du personnel de prévoir se déplacer sur le campus pour leur prestation de travail , est aussi mentionné dans le même document.

La plateforme Zoom est toutefois disponible.

Finalement, les utilisateurs de Moodle doivent y accéder directement par l'adresse moodle.uqac.ca. Des arrêts intermittents pourraient cependant survenir entre 22 h et 6 h.