Les gardiens des ruisseaux protègent les habitats des saumons du Pacifique

Plusieurs rivières et ruisseaux du Grand Vancouver accueillent des populations de saumons sauvages. Entourés de civilisation, ces cours d’eau sont essentiels à leur survie. Les « gardiens des ruisseaux », un groupe de bénévoles, en assurent la protection grâce à plusieurs initiatives appuyées par Pêches et Océans Canada.

Munies de bâtons, trois membres de la Pacific Streamkeepers Federation sondent le ruisseau de Mapplewood, à North Vancouver.

Ce petit cours d'eau est le seul que je connaisse sur la rive nord qui empeste réellement à l'automne. Il sent le saumon en décomposition , explique Zo Ann Morten, directrice de l’organisation à but non lucratif.

Si l'odeur en ferait fuir plus d'un, pour elle, c’est un signe d’espoir : les poissons ont eu la chance de pondre leurs œufs et dans certains cas, les petits ont eu la chance de vivre ici pendant une année entière .

Les North Shore Streamkeepers s'occupent de la santé des cours d'eau de la rive nord en Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Après quelques minutes de marche, une bénévole s’exclame : Un poisson mort ! Une fois qu'elle l'a sorti de l’eau avec délicatesse, Zo Ann Morten procède à l'inspection de la carcasse.

C’est ce qu’elle surnomme passer du temps avec les morts . La nécropsie permet de recueillir des informations importantes quant à la santé des saumons.

Zo Ann Morten est à Maplewood Creek pour une observation de frai. À la recherche de poissons adultes qui reviennent pour pondre leurs œufs, elle note combien de saumons sont de retour. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La femelle découverte n’a pas eu la chance de déposer ses œufs dans le gravier. Elle est probablement morte en raison de la qualité de l'eau , avance Zo Ann Morten.

Ici, l’impact de la civilisation se fait sentir, car, lorsque la pluie ruisselle vers nos systèmes d’évacuation d’eaux pluviales, elle entraîne tout résidu de pétrole, de pneus, de pièces de voitures, ou encore de débris provenant des maisons et contamine les cours d’eau affirme-t-elle.

« Nous essayons de voir ce qui a un effet négatif sur les cours d’eau et sur la vie qu'ils abritent, puis nous essayons de corriger certaines des erreurs du passé. » — Une citation de Zo Ann Morten directrice et bénévole, Pacific Streamkeepers Federation

Les infrastructures sont très proches de plusieurs rivières dans le Grand Vancouver. Celles-ci servent de lieu de reproduction à des saumons du Pacifique réintroduit grâce à une écloserie. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Des abris pour les saumons

Sur la rivière Lynn, à quelques kilomètres de là, Dolores Parker, une bénévole du programme, rappelle que cette rivière n’est plus dans son état naturel et que les courants y sont trop forts pour les saumons Coho qui passent une année entière dans le cours d’eau.

Pour permettre le frai des Coho, les Streamkeepers ont créé des endroits plus calmes, pour faire des abris pour les petits saumons , indique-t-elle.

3 conseils pour protéger les saumons sauvages près de chez vous Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La résidente de North Vancouver s’estime chanceuse de vivre à proximité de cette espèce et d’avoir pu dans sa jeunesse pêcher à bord d’un canoë avec son père.

Elle s’inquiète du déclin des saumons et espère un jour pouvoir retourner pêcher avec ses petits enfants. Cela me rend heureuse d’être capable d’aider un peu.

La création d’un habitat pour la reproduction du saumon Coho a permis le retour de ce poisson dans la rivière Lynn. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Une espèce essentielle

Pêches et Océans Canada (MPO) ne dispose pas des ressources nécessaires pour surveiller toutes les populations [de saumon] en permanence , explique Diana Dobson, biologiste spécialiste de l'évaluation des stocks de saumon à ministère des Pêches et des Océans du Canada MPO . C’est pourquoi le gouvernement encourage les collaborations avec les communautés.

Protéger l’habitat de ces poissons n’est pas un problème simple pour la biologiste, car les mesures pour y parvenir ne doivent pas être relever uniquement du niveau fédéral, mais aussi du niveau municipal et provincial.

Selon Diana Dobson, la question se formule plutôt ainsi : Comment accomplir une intervention collective?

Le saumon est une espèce essentielle. Il s'agit d'un bon indicateur de la santé de l'écosystème, explique la biologique Diana Dobson de Pêches et Océans Canada. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Zo Ann Morten espère susciter un intérêt pour le saumon du Pacifique. C'est une occasion d’en apprendre davantage sur cette créature dont la décomposition est un apport nutritif important pour plusieurs espèces.