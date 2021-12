Troisième dose : « On ne doit pas attendre », dit un expert

Depuis lundi matin, les Ontariens de 50 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une troisième dose du vaccin contre la COVID-19. Une option à saisir au plus vite, recommande le virologue, clinicien-chercheur, médecin de famille et professeur agrégé en médecine à l'Université d'Ottawa, Dr Hugues Loemba.

Lundi, des experts en Ontario ont tiré la sonnette d'alarme : le variant Omicron pourrait être dominant dans la province d’ici la fin de la semaine.

Même s'il semble plus clément envers les personnes qui en sont infectées, ce variant est beaucoup plus contagieux que le Delta et la protection offerte par deux doses de vaccin diminue avec le temps, note le Dr Loemba. Au bout de six mois, le pourcentage de protection commence à diminuer : ça diminue à 47 %, à peu près , dit-il.

Le pourcentage de protection du deuxième vaccin chute à environ 47% après six mois, soulève le virologue Hugues Loemba (archives). Photo : Photo fournie par le Dr Hugues Loemba

Selon les données préliminaires de tests menés en laboratoire, un individu peut être jusqu’à 40 fois moins protégé contre le variant Omicron, mais une troisième dose permet d’augmenter son immunité, ajoute-t-il.

« Plus vous attendez, plus vous donnez une chance [à] ce nouveau variant de se propager. » — Une citation de Dr Hugues Loemba, virologue, clinicien-chercheur, médecin de famille et professeur agrégé en médecine à l'Université d'Ottawa

Les 50 ans et plus de l'Outaouais encore en attente

Du côté du Québec, seules les personnes de 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur troisième dose.

Selon le Dr Loemba, l’Ontario a une meilleure approche. Toutes proportions gardées, il y a moins de cas d’Omicron au Québec qu’en Ontario. [...] Face au variant Omicron, on ne devrait pas attendre. En principe, on doit avoir la troisième dose le plus rapidement possible , a continué le Dr Loemba.

Ce n’est rien pour alarmer la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO).

On fait entièrement confiance aux choix de la santé publique en ce moment. On ne considère pas qu’il y a urgence : quand on sait que les 50 ans et plus, pour la plupart, ont eu leur deuxième dose en juillet et que les recommandations qui sont faites sont d’attendre six mois pour un rappel, ça nous amène en février , note la directrice générale adjointe de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais TCARO , Patricia Gougeon.

La Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) non plus ne s’alarme pas.

Présentement, [la troisième dose] est offerte aux personnes les plus vulnérables. On sait que dans lesrésidences privées pour aînés RPA , les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , les aînés ont largement reçu leur troisième dose de vaccin , commente la présidente de la Fédération de l’âge d’or du Québec FADOQ , Gisèle Tassé-Goodman.

À l’approche des Fêtes, le Dr Loemba appelle tant les Ontariens que les Québécois à faire preuve de prudence.

Avec le Delta, on aurait pu se contenter des précautions minimales, mais l’Omicron est beaucoup plus transmissible. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans une situation où leur deuxième dose ne les protège pas assez , appuie-t-il.

Avec les informations de Frédéric Pepin