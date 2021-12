Sainte-Anne-des-Monts : huitième année sans augmentation du taux de taxe foncière

Le maire, Simon Deschênes, explique que la Ville a pu éviter ces augmentations durant toutes ces années en pratiquant une saine gestion. On a dû serrer la ceinture de la Municipalité depuis l’entrée en vigueur du pacte fiscal transitoire du gouvernement de Philippe Couillard, rappelle-t-il. Il avait fait perdre beaucoup d’argent aux municipalités.

Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Monts (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La valeur de l'ensemble des propriétés du territoire a toutefois augmenté en raison d’un nouveau rôle d’évaluation. Avec ce nouveau rôle, la richesse foncière de la Ville augmente de 8,42 % ou de 43 millions de dollars, pour se chiffrer à près de 554 millions de dollars.

Certaines maisons ont pris de la valeur, ce qui va amener un impact à la hausse sur leurs taxes, explique le maire Deschênes. Mais c’est du cas par cas. Certaines maisons peuvent avoir perdu de la valeur.

Plus cher pour la gestion des déchets

La collecte et l'enfouissement des déchets vont coûter plus cher aux contribuables en 2022. Le coût total des services municipaux par résidence unifamiliale passera de 634 $ à près de 700 $. La hausse à ce chapitre avoisine les 263 000 $ et ces frais se chiffrent désormais, au total, à 2 482 162 $.

Simon Deschênes indique que la quantité de déchets à enfouir à Matane a beaucoup augmenté cette année. C’était environ 4500 tonnes en moyenne par année, mais cette année, on arrive avec 6000 tonnes , précise-t-il. L'élu croit que les rénovations effectuées par les résidents pendant la pandémie pourraient expliquer cette hausse.

Comme c’est la Municipalité régionale de comté MRC de La Haute-Gaspésie qui est responsable de la gestion des matières résiduelles, la quote-part que nous allons lui verser est en hausse de 246 733 $, soit 21,7 % , mentionne le maire.

Budget de près de 12 millions $

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La valeur totale du budget se situe à plus de 11,7 millions de dollars, une hausse d'environ 898 000 $ ou 8,26 %. Simon Deschênes estime que sa ville de 6500 habitants est en bonne santé financière. Notre dette est de 500 000 $ , précise-t-il.

Au cours des trois prochaines années, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts prévoit effectuer des projets d’immobilisations d’une valeur atteignant un peu plus de 7 millions de dollars. La rénovation et la remise aux normes des stations d’eau potable et d’eaux usées sont les principaux projets à réaliser.