Elliot Lake refuse un changement de zonage pour des logements de transition

La première propriété visée se trouve sur la rue Diefenbaker et l’autre sur le chemin Frobel.

Malgré leur appui en principe aux logements de transition, les élus affirment que le processus ne s’est pas déroulé correctement.

Ils croient aussi que l’organisme devrait assurer une présence constante sur place, ce qui n’est pas le cas selon les plans actuels.

L’organisme, qui gère aussi deux refuges d’urgence, a déjà commencé la gestion des logements de transition, qui permettent aux sans-abri de sortir des refuges, d’avoir leur propre chambre et de se remettre sur pied et se trouver un logement permanent.

Une citoyenne, qui a envoyé des commentaires au conseil municipal, a déploré que Maplegate viole des règlements municipaux, car l'organisme n’avait pas encore obtenu les changements de zonage nécessaires.

Le maire adjoint, Luc Cyr, a demandé à la directrice générale de Maplegate, Melody Rose, si cette situation pourrait mettre le conseil d’administration dans une situation délicate.

Mme Rose se défend en disant qu’elle avait le droit, selon la province, de commencer à accueillir des sans-abri pour une raison humanitaire en attendant le changement de zonage.

Le conseiller Norman Mann a admis que l’organisme n'avait pas beaucoup de temps pour acheter les maisons avant qu’elles ne soient plus sur le marché, ce qui complique le processus de demande de changement de zonage.

Mais il a ajouté que les règles doivent être respectées.

L’avocat de Maplegate, Doug Kearns, a rappelé que l’organisme a déposé la demande concernant la propriété sur le chemin Frobel une dizaine de jours après en avoir pris possession, et qu’il n’aurait pas été possible de le faire avant.

Pour Me Kearns, il n’y a pas de place pour les arguments du type pas dans ma cour lors d’un débat municipal sur le zonage.

Le maire d'Elliot Lake, Dan Marchisella, a répliqué en disant que le problème principal était le manque de supervision, et non pas les emplacements choisis par Maplegate.

Du personnel de Maplegate visite régulièrement les maisons de transition pour offrir des formations et du suivi auprès des clients, mais il n’y a pas une présence permanente.

Une ligne téléphonique d'urgence, accessible 24 heures sur 24, est en place.

Comme ses collègues, le conseiller Chris Patrie approuve le principe des logements de transition, mais pas dans les maisons choisies et sans supervision constante.

La directrice générale de Maplegate, a noté que les craintes sont surtout causées par la politique de réduction des méfaits de l’alcool et des drogues.

Les clients de Maplegate ne sont pas obligés d’arrêter de consommer pour recevoir des services, a-t-elle expliqué.

Elle assure toutefois que les drogues illégales ne sont pas autorisées dans les logements de transition. Ce ne sont pas des sites d’injection.

Plusieurs problèmes ont été soulevés par des inspecteurs municipaux, car les bâtiments ne répondent pas aux normes en matière de sécurité contre les incendies, surtout en ce qui concerne les chambres.

L’administration municipale avait tout de même recommandé d’accorder le changement de zonage, sous certaines conditions, dont celle de corriger les lacunes soulignées par les inspecteurs.

Le projet est loin de faire l’unanimité dans les quartiers concernés, où certains résidents craignent une hausse de la criminalité et une baisse de la valeur de leur propriété.

Douglas Smith, un résident d’Elliot Lake, affirme qu’il marche régulièrement devant une des maisons visées.

« Eh bien, je ne vais plus me sentir à l'aise pour aller dans cette direction. Je vais probablement rester sur mon propre petit trottoir ici et faire des allers-retours si je veux faire mes promenades du soir. »