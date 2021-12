Des mini-concerts offerts aux aînés par un ensemble vocal mené par Bérard Dupéré

Créée en 2020 par Bérard Dupéré, un retraité du domaine de la santé, cette tournée propose des mini-concerts dans des résidences pour aînés. Ils sont présentés à l'extérieur l'été et à l'intérieur pour les Fêtes.

Déjà la première année, on a fait 27 résidences de personnes aînées à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. L'année dernière, on en a fait 17, et cette année on est partis pour la tournée! C'est la première de la Tournée du bonheur "version temps des Fêtes" et actuellement on a tout près d'une vingtaine de résidences d'aînées dans le territoire Rimouski-Neigette et La Mitis [à visiter] , a expliqué M. Dupéré.

Une dizaine de solistes du groupe Musivox de l'ensemble vocal Bérard Dupéré chanteront en alternance des classiques de Noël aux aînés.

Les réactions sont unanimes et ces concerts d'une heure font du bien, comme l'a constaté la directrice de la Résidence des Sables, Diane Beaulieu, lors du passage de l'ensemble vocal la semaine dernière.

« Il y a en a qui ont presque les larmes aux yeux à écouter la musique, surtout la musique de Noël qui est très touchante. » — Une citation de Diane Beaulieu, directrice de la Résidence des Sables

Et puis, pendant la pandémie, ça a été très difficile pour eux autres. Ils ne voyaient pas leurs proches, ça fait que dès que j'avais l'occasion de leur mettre un peu de gaieté, c'est ça que ça leur apporte , poursuit la directrice de la Résidence des Sables, Diane Beaulieu.

« Ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que j'étais dans les chorales. C'est ça qui m'a manqué le plus, nos exercices de chant. On n'en a plus. » — Une citation de Léonie Couillard, résidente

Si le contexte sanitaire le permet, la Tournée du bonheur se poursuivra l'été prochain.

Pour nous, c'est notre chèque de paye de savoir que les gens sont heureux et qu'ils profitent de nos mini-concerts. On ne demande pas d'autre chose. C'est créer du bonheur à l'intérieur puis quand tu crées du bonheur, bien ça améliore la vie , conclut Bérard Dupéré.

D'après un reportage de Xavier Lacroix