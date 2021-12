COVID-19 : autotests de dépistage à la maison pour les élèves dans l’Est-du Québec

Cette mesure a été annoncée par Québec le 9 décembre. Toutefois, les directions des centres de services scolaires (CSS) admettent avoir peu ou pas de précisions depuis, sur le moment exact où ces tests maison seront disponibles.

Alors qu’au centre de services scolaire CSS des Phares, on indique n’avoir aucune nouvelle, au centre de services scolaire CSS des Monts et Marées, le directeur général Alexandre Marion attend la livraison cette semaine.

Selon lui, 2590 trousses doivent être livrées d'ici vendredi. Chaque trousse comprend 5 tests avec les instructions, qui pourront être utilisés au besoin.

Éviter les absences inutiles

Les autotests permettent d’éviter des absences inutiles de l'école et des visites dans les centres de dépistage , explique M. Marion.

Si un enfant se lève un matin avec des symptômes apparentés à la COVID-19 et que le test est positif, il restera à la maison, mais le directeur insiste sur le fait que les parents devront tout de même prendre rendez-vous dans un centre de dépistage pour confirmer le diagnostic.

Mais si l'élève se présente à l’école normalement et que les symptômes se développent durant la journée, il peut passer un test rapide de dépistage à l’école, avec l’accord des parents.

Une enseignante montre à son élève comment prélever un échantillon dans sa narine pour pouvoir mener un test de dépistage rapide du coronavirus. Photo : Reuters / David W. Cerny

Si le test est négatif, c'est une fausse alarme et l'enfant pourra demeurer en classe et ne manquera pas l'école. On va éviter aux enfants des absences à l'école et aux parents, des absences au travail , souligne Alexandre Marion.

Les écoles disposent de ces tests rapides depuis quelques semaines. Il faut l’autorisation des parents pour les effectuer. Selon Alexandre Marion, environ 60 % des parents sont d’accord.

Par ailleurs, la campagne de vaccination des 5 à 11 ans se poursuit. Environ 60 % des enfants sont vaccinés ou en voie de l'être, tant au Bas-Saint-Laurent qu’en Gaspésie.

Avec les informations de Catherine Poisson