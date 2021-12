Une faille de sécurité informatique mobilise plusieurs équipes en Abitibi-Témiscamingue

La plupart des sites Internet sont demeurés accessibles, mais des mesures préventives ont dû être mises en place pour éviter toute tentative d'introduction dans les systèmes informatiques.

Le gouvernement du Québec a fermé près de 4000 sites de l'administration publique, de la Santé et de l'Éducation.

Des institutions scolaires de la région affectées

Dès vendredi, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a fermé l'ensemble des infrastructures internes qui pouvaient être utilisées pour s'introduire dans ses serveurs.

Quelques applications sont également fermées en attendant les correctifs nécessaires, explique le coordinateur des services informatiques Alain Lauzier.

On a décidé de maintenir nos infrastructures fermées de l'extérieur du Cégep, donc on ne permet plus, par exemple, aux télétravailleurs d'accéder aux infrastructures internes du Cégep jusqu'à ce que la situation soit revenue à la normale , dit-il.

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Cependant, à l'interne, la grande majorité des systèmes et des infrastructures ont été remis en fonction hier et fonctionnent très bien ce matin , souligne M. Lauzier, ajoutant qu'avant d'ouvrir leurs services sur Internet, les correctifs devront être appliqués sur l'ensemble des infrastructures.

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a mobilisé ses équipes informatiques pour colmater d'éventuelles brèches vulnérables.

Le travail s'est fait en collaboration avec des partenaires externes. Le recteur Vincent Rousson assure qu'il n'y aura aucune incidence sur les étudiants.

Il y a quelques correctifs qui ont été apportés et on travaille avec nos autres partenaires parce qu'il y a des systèmes dont l'UQAT n'est pas propriétaire pour s'assurer qu’eux aussi colmatent les brèches. Donc, il y a certains éléments qui ont été mis en suspens, mais qui n'affectent pas les prestations d'enseignement ou de recherche, mais plus d'un point de vue administratif que certains systèmes sont suspendus actuellement, mais n'ont pas d'incidences sur notre fonctionnement au quotidien , dit-il.

Les villes demeurent à l’affût

La Ville de Rouyn-Noranda suit aussi la situation de près. Son site web n'est pas fermé, mais l'administration a quand même décidé de renforcer les mesures de protection.

Le directeur du développement et relations avec le milieu, François Chevalier, assure que la surveillance informatique est quotidienne.

On a un protocole à l'interne de télésurveillance qui fait en sorte que nous avons toujours des techniciens qui sont en contact en temps réel avec nos principaux outils de défense, notamment les pare-feu et autres équipements qui sont ouverts vers l'externe. Donc nous sommes toujours en mode surveillance, tous les jours de l'année. On le fait constamment , indique le responsable.

La surveillance a tout de même été intensifiée cette fin de semaine.

Lorsqu'il y a une période comme nous avons vécu en fin de semaine, l'équipe est doublement alertée. Donc on effectue encore plus de validation et de vérification, et on garde un oeil encore plus attentif que d'habitude et on est constamment en relation avec nos principaux fournisseurs d'outils informatiques... On est encore, en date de ce matin, en communication avec eux et on surveille la situation de près , dit-il.

De son côté, la Ville de Val-d'Or indique que la faille n'a pas affecté son système informatique et que ses équipes surveillent la situation de près.

D'ailleurs, une analyse du système informatique de la Ville effectuée par une firme externe n'a révélé aucun problème.

Par courriel, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue assure pour sa part que la situation n’a pas eu d'impact sur son site Internet.