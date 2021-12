Un an et 2 millions de doses plus tard, l’effort vaccinal se poursuit

Il y a un an, l’opération de vaccination de masse était lancée en grande pompe au pays. Jamais une opération de cette envergure n’avait été menée. Dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches, cette tâche inédite a été confiée à deux jeunes femmes gestionnaires du réseau de la santé. Elles sont devenues, du jour au lendemain, les visages de la sortie de crise.

Le 14 décembre 2020, la fébrilité était à son comble dans le réseau de la santé du Québec. Après des mois de combat contre un ennemi invisible et insidieux, les premières fioles du vaccin contre la COVID-19 arrivaient enfin dans les établissements d’hébergement. Et c’est au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Saint-Antoine, à Québec, où les premières livraisons sont arrivées.

C’était la première fois que je courais dans les couloirs d’un centre d’hébergement! , se souvient la directrice de la vaccination du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale, Patricia McKinnon, qui était présente pour accueillir la précieuse cargaison.

Patricia McKinnon est directrice de la vaccination pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada

Vers 11 h 30, ce jour-là, c’est dans le bras de Gisèle Lévesque, une résidente du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Saint-Antoine, que la toute première dose de vaccin a été administrée au Canada. La campagne de vaccination massive était lancée.

L’expérience d’une année

Le départ a été lent, mais un an et près de deux millions d’injections plus tard, l’opération se poursuit à vitesse grand V dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches pour administrer les troisièmes doses et pour vacciner les 5 à 11 ans.

« On se demandait comment on était capable d'administrer 3000 doses en 7 jours et maintenant, on administre 3000 doses en un quart de travail! » — Une citation de Patricia McKinnon, directrice de la vaccination, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Quand on regarde en arrière, oui, ça donne le vertige! , lance Marie-Ève Tanguay, la directrice de la vaccination pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches.

Marie-Ève Tanguay est directrice de la vaccination pour le CISSS de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada

Tout comme Patricia McKinnon, elle s’est retrouvée sous les feux de la rampe pratiquement du jour au lendemain. Les deux jeunes gestionnaires ont hérité de lourdes responsabilités.

Tout était à construire, autant nos centres de vaccination que nos processus d'approvisionnement, de livraison de vaccin. Tout était nouveau , mentionne Marie-Ève Tanguay.

La dernière année n’a pas été de tout repos pour les deux femmes, et leur mandat n’est pas terminé. Le travail est éprouvant, mais elles ont toutes les deux l’impression de participer à l’histoire.

C'est ce qui nous anime, savoir qu’on fait la différence , lance Patricia McKinnon.

Les visages de la vaccination dans la grande région de Québec Photo : Radio-Canada

Le côté sombre de l'histoire

Nadia Charef a elle aussi l’impression d’avoir marqué l’histoire. C’est elle qui a vacciné Gisèle Lévesque ce fameux 14 décembre 2020.

« Pour moi, c'était un privilège d'avoir vacciné la première dame au Canada. C'est sûr que c'est un événement qui m'a marquée et je suis fière de l'avoir fait. » — Une citation de Nadia Charef, infirmière auxiliaire

Nadia Charef est infirmière auxiliaire au CHSLD Saint-Antoine de Québec. Photo : Radio-Canada

L’euphorie a été de courte durée. La COVID-19 avait fait son entrée dans l'établissement quelques jours avant l’arrivée du vaccin. La maladie a eu le temps de se répandre comme une traînée de poudre parmi les résidents et les employés. L’établissement, qui était perçu comme un symbole d’espoir, s’est rapidement retrouvé sur la sellette.

De jour en jour, on avait de plus en plus de cas , se souvient Annie Légaré, la gestionnaire du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . Les médias posaient des questions : "qu'est-ce qui se passe? Qui est imputable? Pourquoi les premiers vaccinés?" Le vaccin ne fonctionne peut-être pas autant qu'ils croient.

Au total, 263 usagers et employés ont contracté la COVID-19 et 48 résidents en sont morts.

Un employé a aussi succombé à la maladie. Oscar Anibal Rodriguez, 58 ans, était un nouveau préposé aux bénéficiaires qui avait suivi la formation intensive du gouvernement à l'été 2020.

Aujourd’hui, les médecins et les employés de l’établissement espèrent que les tragédies qui ont eu lieu dans plusieurs Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de la province vont permettre de tirer des leçons afin que cette partie de l’histoire ne se répète jamais.

