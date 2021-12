Un homme en fauteuil roulant rend Edmonton accessible, bar après bar

Brad Bartko, un Edmontonien de 28 ans, souhaite rendre sa ville plus accessible. Il a lancé une entreprise de conseil appelée Disability Accessible by Design. Trois bars l'ont déjà engagé pour former le personnel sur la façon d'accueillir les personnes handicapées et de rendre l'espace du bar plus accueillant.

Brad Bartko dit devoir éplucher les services offerts par une trentaine de bars sur Internet avant d'en trouver un qui pourrait convenir à une soirée en amoureux avec sa femme.

Je n'exagère même pas , dit l’homme atteint de paralysie cérébrale et qui s’est toujours déplacé en fauteuil roulant. Il faut s'assurer qu'une personne en fauteuil roulant sera capable d'accéder à l'établissement.

« Dans certains endroits, je ne peux pas aller aux toilettes. Je ne peux pas m'asseoir à une table avec mes amis. Le [bar] doit [créer] une table improvisée pour moi à partir du placard de rangement, mais je suis séparé de mon groupe. » — Une citation de Brad Bartko

Selon M. Bartko, les établissements d'Edmonton sont loin d'être aussi accessibles qu'ils pourraient l'être.

Nous devons passer au niveau supérieur, car la seule différence entre les personnes valides et moi, c'est que j'ai quatre roues attachées aux fesses , dit-il.

Changements faciles à apporter

Les gens ne comprennent pas que, en vieillissant, ils pourraient se retrouver un jour en fauteuil roulant ou avec un déambulateur, explique-t-il. C'est pourquoi ces changements peuvent profiter à tout le monde.

En janvier, Brad Bartko va offrir ses conseils aux responsables du bar 1st RND, dans le centre-ville d'Edmonton.

Selon lui, les changements à apporter ne sont pas difficiles à faire : des tables plus basses, des portes plus larges et des toilettes au rez-de-chaussée. Il recommande également de modifier la façon dont le personnel accueille les clients.

« Certains serveurs se mettent à genoux pour me parler. [D’autres] baissent le ton, comme s'ils parlaient à un bébé. » — Une citation de Brad Bartko

J'ai 28 ans! Je ne veux pas qu'on me parle pas comme ça, lance-t-il. On peut me parler normalement.

Brad Bartko raconte que des serveurs commettent souvent l'erreur de demander à la personne avec qui il est ce qu’il veut commander.

« Ce sont des choses que nous devons corriger, parce que, soyons honnêtes, nous sommes au 21 e siècle. » — Une citation de Brad Bartko

Nous sommes accessibles à tous. Donc, les gens viennent.

Franco Camminatore, directeur général du 1st RND, affirme que faire appel aux services de Brad Bartko pour son bar a été une décision facile.

Beaucoup de gens ne réalisent pas que le handicap physique ne signifie pas qu'il y a aussi un handicap mental , dit Franco Camminatore.

Il recommande aux bars de faire au moins du mieux qu’ils peuvent .

Il ajoute que cela est aussi avantageux pour les entreprises, qui peuvent aller trouver une nouvelle clientèle.

Nous sommes vraiment connus juste par le bouche-à-oreille que nous sommes accessibles à tous. Donc, les gens viennent.

Edmonton est la pire

Brad Bartko affirme que Toronto est l'une des villes canadiennes les plus accessibles qu'il ait visitées. Vancouver, Calgary et Montréal y figurent également. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire au Canada, selon lui.

Edmonton est la pire, dit-il. On peut sortir en ce moment, devant ma porte d'entrée, et il y a un morceau de trottoir presque manquant. Pour moi, passer dessus, c'est un parcours très cahoteux.

Une enquête, menée en 2019 auprès des Canadiens handicapés de 15 ans et plus, a révélé qu'environ 20 % d'entre eux considéraient qu'ils avaient au moins un handicap qui limitait leurs activités de la vie quotidienne.

L'Association canadienne de normalisation décrit l'accessibilité sur son site web comme la conception et la construction d'environnements, de services et de produits avec lesquels les personnes handicapées peuvent s'engager sans rencontrer d'obstacles, permettant une pleine participation à la société .

Le site web indique également que l'Ontario a été l'un des premiers gouvernements au monde à promulguer, en 2005, une loi fixant des objectifs spécifiques applicables en matière d'accessibilité. Le Manitoba a suivi en 2013, et la Nouvelle-Écosse, en 2017.