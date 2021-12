La barge échouée à Vancouver est-elle une attraction touristique?

John Waugh et sa famille se sont déplacés de Maple Ridge, en banlieue de Vancouver, pour rendre visite à de la parenté. Ils en ont profité pour faire un arrêt près du Seawall pour voir la célèbre barge.

Elle est vraiment plus grande que je pensais, elle semble plus petite sur les photos , s’exclame le père de famille.

John Waugh et sa famille de Maple Ridge sont venus admirer la barge. Photo : Radio-Canada / Raluca Tomulescu

Des photos de la barge, mais aussi des mèmes (contenus humoristiques propagés de façon virale sur Internet), ont été publiés par dizaines sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter parodique  (Nouvelle fenêtre) créé en l’honneur de la barge, qui comptait lundi après-midi plus de 4130 abonnés.

Après au moins une tentative infructueuse de déplacement du vaisseau et plusieurs rondes de réparations, un petit mémorial humoristique a même été installé, jeudi, sur le Seawall, non loin de la barge.

Un mémorial humoristique a été installé sur le Seawall, non loin de la barge. Photo : Radio-Canada / Raluca Tomulescu

Face à tout cet engouement, la barge deviendra-t-elle une nouvelle attraction touristique?

D’une certaine façon, elle fait déjà partie de nos attractions touristiques , affirme le directeur du développement durable du tourisme à Destination Vancouver, Gwendal Castellan.

Selon lui, la barge est située en face du Musée maritime de Vancouver et près de l’île Granville et de son usine de ciment, et s’inscrit de cette façon dans le paysage maritime et industriel de la ville. La présence de la barge est donc une bonne occasion pour les Vancouvérois de reprendre contact avec ces dimensions de leur ville.

« Dans la baie,on voit toutes les barges qui bougent, mais elles sont toujours loin de nous. [...] Et là, comme ça, sur la plage, tout d'un coup, on s'aperçoit que toute cette industrie de notre port, c'est énorme. » — Une citation de Gwendal Castellan, directeur du développement durable du tourisme à Destination Vancouver

À écouter : Cliquez ici pour écouter le segment audio de la journaliste Raluca Tomulescu à l'émission Phare Ouest, contenant un extrait d'entrevue avec Gwendal Castellan.

La barge échouée, derrière l'oeuvre Engagement de Denis Oppenheim, dans le parc de la plage Sunset. Photo : Radio-Canada / Raluca Tomulescu

Prise de conscience écologique

Gwendal Castellan rappelle que la barge est arrivée à son emplacement lors d’une tempête à la mi-novembre et représente en quelque sorte un résultat des changements climatiques.

Il invite les résidents de la ville et les touristes à prendre conscience que Vancouver n’est pas à l’abri des changements climatiques, même si la métropole a été moins touchée par les intempéries qu’Abbotsford ou Chilliwack, par exemple.

Date de retrait encore inconnue

Dans une déclaration envoyée par courriel, Transports Canada dit avoir examiné le plan de récupération de la barge.

Le représentant du propriétaire a commencé une évaluation complète des dommages, peut-on y lire, et les résultats de cette évaluation détermineront les actions ultérieures nécessaires pour renflouer et retirer la barge de la plage en toute sécurité.

Le ministère fédéral indique que le moment du retrait de la barge reste à être confirmé.