Aide médicale à mourir : le conjoint d’Andrée Boucher révèle qu’elle s’est suicidée

Un peu plus de deux mois après la mort de son amoureuse – une tragédie qui l’a assommé , a-t-il avoué –, l’auteur Jean-Pierre Bélanger a décidé de prendre la parole au sujet des personnes qui tentent d’obtenir l’aide médicale à mourir et qui se heurtent à des refus.

Certaines d’entre elles, par désespoir, passent à l’acte et se suicident , a-t-il déclaré en entrevue lundi à l’émission Pénélope, sur les ondes d’ICI Première.

Andrée Boucher s’est suicidée , a-t-il affirmé.

Faire changer les choses

J’ai décidé de parler des vraies conditions de la mort de ma conjointe pour la simple et bonne raison que c’est un mal nécessaire , a ajouté M. Bélanger, qui souhaite ainsi faire avancer la cause et permettre une plus grande écoute relativement aux gens qui demandent l’aide médicale à mourir.

Le lendemain de la mort de l’actrice, Jean-Pierre Bélanger s’est fait dire que celle qui a été sa conjointe pendant plus de 45 ans aurait pu obtenir l’aide médicale à mourir si elle avait insisté davantage. Mais elle l’avait demandé deux fois! s’est-il insurgé.

Comment une personne qui était dans l’état où elle était, qui avait perdu 70 % de ses capacités physiques et 30 % de ses capacités cérébrales, peut-elle arriver dans un bureau de médecin en mettant son poing sur la table et en exigeant quelque chose? C’est impossible , a-t-il poursuivi.

Selon Jean-Pierre Bélanger, on a demandé à sa conjointe de s’adonner à longue réflexion quand elle a demandé l’aide médicale à mourir, alors qu’ il faut réaliser que quand une personne arrive dans le bureau du médecin, c’est [déjà] la fin d'une longue et pénible réflexion .

Quand vous venez pour une deuxième fois et qu'on vous invite à une longue réflexion, ça donne ceci : un matin, j’ai lavé et crémé Andrée, je lui ai dit que j’allais faire les commissions, [...] et au milieu de mes commissions, j’ai reçu un appel. C’était une voix faible qui disait "je ne vais pas bien". J’ai couru à la maison, je l’ai trouvée par terre et j'ai tout de suite compris.

Pour le droit à une mort digne

Encore vivante, Andrée Boucher a été transportée à l’hôpital, avant de s’éteindre. Oui, je l’ai prise dans mes bras, mais je n’ai jamais pu lui parler , a raconté Jean-Pierre Bélanger.

« Si elle avait eu l’aide médicale à mourir, ça n’aurait pas été indigne comme ça. Elle aurait eu le temps de parler à ses proches. J’aurais eu le temps de lui dire que je l’aimais une dernière fois. » — Une citation de Jean-Pierre Bélanger

Dites-vous : "j’ai le droit à une mort digne" , a-t-il adressé à celles et ceux qui se trouvent dans la même situation qu’a connue Andrée Boucher. C’est sûr, il faut demander de l’aide, mais vous avez le droit à une mort digne.

En plus de la souffrance et de la solitude ressenties par les personnes mettant fin à leur vie alors qu’elles auraient voulu bénéficier de l’aide médicale à mourir, Jean-Pierre Bélanger a également souligné les conséquences de cet acte sur les proches.

C’étaient des images d’horreur , a-t-il déclaré en référence aux conditions dans lesquelles est morte sa conjointe. Je le dis parce que les gens doivent vivre avec [après].