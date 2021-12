La C.-B. coupable d’avoir lancé le phénomène du « chandail laid de Noël »

Depuis le début des années 2000, la popularité du « chandail laid de Noël » a explosé au pays. Autrefois tricoté à la maison et donné en cadeau, il s'agit aujourd'hui d'un vêtement qu’on aime porter pour s’amuser.

L’engouement pour cet accessoire vestimentaire au Canada aurait débuté en Colombie-Britannique il y a près de 20 ans.

Chris Boyd et Jordan Birch aimaient organiser des fêtes costumées. Lorsqu’un membre de leur famille a mis un chandail de Noël kitsch, une idée a germé : faire une soirée entre amis où tout le monde porte des « chandails laids de Noël ».

L'événement a pris de l’ampleur et est devenu une soirée incontournable. Aujourd'hui, certaines salles de spectacles en font des soirées annuelles.

Chris Boyd est cofondateur des soirées « The Original Ugly Christmas Sweater Party ». Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

« Nous n’avons pas inventé les chandails laids de Noël, mais nous avons commencé à les appeler « laids », de les rendre tendance et d'organiser nos événements festifs autour de ce vêtement risible. » — Une citation de Chris Boyd, cofondateur des événements de chandails laids de Noël

Le film de 2001 Le journal de Bridget Jones est venu donner une visibilité internationale au phénomène, alors que le personnage interprété par Colin Firth porte un chandail avec un motif de renne au nez rouge.

La Colombie-Britannique a officialisé le troisième vendredi de décembre comme étant la journée de célébration du chandail laid de Noël, une façon de reconnaître que le phénomène est né dans la province en 2002.

L'historique des chandails laids de Noël

Kitsch ou pas, le tricot?

Porter un vêtement tricoté s'enracine beaucoup plus loin dans l’histoire , explique Philippe Denis, chargé de cours à l'École supérieure de mode de l'UQAM.

Dans la culture anglo-saxonne et francophone, on retrouvait autrefois ce geste d'offrir un objet tricoté à ceux que l’on aime. On n’a qu’à penser aux pantoufles en Phentex que nos grand-mères tricotaient.

Les chandails et les pantoufles tricotés n’ont pas toujours été kitsch. Les tricots étaient populaires dans les années 1980, rappelle le spécialiste. Ce qui rend un vêtement kitsch, c’est l’intention de la personne qui le porte.

Philippe Denis porte son chandail laid de Noël. Photo : Philippe Denis

Si je décide de le porter pour m’amuser, je fais un acte qui transforme l’objet, qui le fait bousculer du côté kitsch , explique Philippe Denis. Mais les fameuses pantoufles que ma grande tante me tricote tous les ans, pour elle ce n’est pas kitsch. C’est encore un acte de bienveillance à mon égard , poursuit-il.

« On peut y voir deux grandes tangentes qui apparaissent : ce côté nostalgique, mais aussi cette recherche de solidarité, voire même de valeur et de sens . » — Une citation de Philippe Denis, chargé de cours, École supérieure de mode ESG de l'UQAM

Chris Boyd et Jordan Birch y voient justement une opportunité pour transmettre leurs valeurs : ils se sont approprié le chandail de Noël pour s’amuser tout en redonnant à la communauté.

Soirée Ugly Christmas Sweater au Commodore à Vancouver en 2015. Photo : instagram.com/nowthatsugly

Avant la pandémie, les deux amis d’enfance organisaient, entre autres, des soirées au Commodore Ballroom. Une partie des bénéfices étaient versés à la fondation Rêves d'enfants Canada, dont la mission est de réaliser le vœu le plus cher d'enfants gravement malades.