Hausse de taxes de 2,5 % à Lévis l’an prochain

Pour une maison moyenne (290 000 $), cette augmentation représente 70,79 $ annuellement.

Fraîchement réélu pour un troisième mandat, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a présenté lundi un budget équilibré de 333,3 millions de dollars, une hausse de 17,6 millions en comparaison avec l’an dernier.

Le poste de dépense intitulé Infrastructures, génie et environnement est le plus important. Il représente à lui seul 35 % des dépenses budgétées pour l’année 2022.

Viennent ensuite le service de la dette et les dépenses liées à la sécurité publique (police et prévention des incendies), qui accapareront respectivement 20 % et 16 % des revenus de la Ville de Lévis l'an prochain.

Dépenses Dépenses 2021 (M$) 2022 (M$) Masse salariale 141,5 148 Autres dépenses 111,2 119,3 Service de la dette 63 63 TOTAL 315,7 333,3

Les nouveaux revenus issus de la croissance économique atteindront 6,5 millions de dollars. Cette marge de manœuvre permet à la Ville de Lévis de mettre résolument le cap sur l’environnement, la qualité de vie, la sécurité dans les rues et les services de proximité , affirme le maire.

Autre record

La Ville surpasse le record de l’an dernier pour ce qui est de la valeur des permis délivrés dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. La valeur des onze premiers mois atteint 743,6 millions de dollars, comparativement à 545 millions lors du budget précédent.

De plus, le nombre de nouvelles unités d’habitation a atteint 2422 logements. On dénombrait 1853 nouvelles unités pour l’ensemble de l’année 2020.

Revenus Revenus 2021 (M$) 2022 (M$) Taxes et tenant lieu de taxes 268,6 285,5 Revenus de sources locales 32,7 32,5 Subventions 10 11,4 Affectations 4,4 3,9 TOTAL 315,7 333,3

Le maire Lehouillier ne craint pas que cette hausse vienne jeter de l’ombre sur la qualité des services de proximité.

On sait où on s’en va. Pour les services, comme les aqueducs, avec le bureau de projet, on sait exactement combien coûte le déploiement des nouvelles unités. Et on a des paramètres beaucoup plus solides dans le choix des projets. On densifie aussi , explique Gilles Lehouillier.

Le programme triennal d’immobilisations (PTI), également déposé lundi, comprend une somme de 541 millions de dollars pour les trois prochaines années.

Avec le programme triennal d’immobilisations PTI , la Ville compte entre autres investir dans le développement économique (66,7 M$), l’aménagement de parcs urbains et d'espaces verts (31,6 M$) ainsi que dans le soutien et l’amélioration des infrastructures (222 M$).

Seul élu de l'opposition à la Ville de Lévis, Serge Bonin a émis de sérieuses réserves à l'égard du budget présenté par le maire Gilles Lehouillier. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Plus de transparence

Le conseiller municipal Serge Bonin, nouvellement élu sous la bannière Repensons Lévis, est critique face au budget présenté.

Dans un communiqué, il indique que le manque de transparence, autant du budget que du programme triennal d’immobilisations PTI , fait en sorte qu’il ne peut les appuyer.

Le budget 2022 présente une augmentation de 3 millions de dollars de la dette, pour atteindre 489 millions. La Ville souhaite rehausser les paiements comptants effectués chaque année sur la dette pour être en mesure de la réduire à compter de 2027.

Le conseiller de l'opposition, de son côté, aimerait un plan de réduction de la dette sur une période de dix ans, afin d’assurer le contrôle de la dette . Selon lui, le plan présenté n’est pas suffisant et ne fait pas preuve de transparence.

Avec la collaboration de Marc-Antoine Lavoie