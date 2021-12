D’importantes chutes de neige prévues dans le sud de la C.-B.

La neige s’invite dans le sud de la Colombie-Britannique. Environnement et Changement climatique Canada prévoit jusqu’à 10 cm de neige dans le Grand Vancouver et 15 cm dans le sud de l'intérieur de la province. Ces conditions météorologiques pourraient dégrader l'état et la visibilité de certaines routes.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, la neige devrait commencer à tomber abondamment lundi soir sur ces régions, avec des bandes de neige intenses qui pourraient donner jusqu'à 15 centimètres d'accumulation par endroits d'ici mardi matin.

Les zones touchées comprennent les vallées de l'Okanagan et de la Similkameen, le canyon du Fraser, les régions de Boundary, Nicola, Shuswap, Thompson Sud et Thompson Nord, le lac Slocan et 100 Mile House.

La vallée de la rivière Elk, qui comprend les villes de Fernie et Morrissey, devrait voir le plus de neige, avec jusqu'à 20 cm prévus pour la région entre lundi soir et mardi matin.

Les conditions météorologiques pourraient entraîner une baisse de visibilité sur la route. Photo : Drive BC

Environnement Canada demande aux automobilistes de faire particulièrement attention durant leurs déplacements, à cause des changements rapides de visibilité, notamment sur la route 5, la Coquihalla, où des équipes travaillent à la réparation des ponts et des infrastructures endommagés par les glissements de terrain et les inondations du mois de novembre.

La route 3 entre Hope et Princeton, la route 97 entre Clinton et 100 Mile House et la route 97C sont également concernées par ces prévisions, selon l’agence gouvernementale.

De la neige probable dans le Grand Vancouver

La masse d'air froid et instable qui s’approche des côtes de la province pourrait également apporter des conditions hivernales dans le Grand Vancouver.

La pluie annoncée dès lundi soir doit se transformer en neige à partir de 300 m d’altitude, et, par conséquent, certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver pourraient recevoir entre 2 et 10 cm de neige d'ici mardi matin.

Dans la vallée du Fraser, les prévisionnistes d’Environnement Canada estiment que jusqu'à 15 cm de neige pourrait tomber au cours de la même période.