Ces Canadiens originaires des « pays qui n’existent pas »

Ils sont plus d’une dizaine de territoires à s'être autoproclamés le statut de « pays », mais qui ne sont reconnus par aucun État ou ne sont reconnus que par quelques-uns. Le Somaliland et le Tibet en font partie.

Pour des Ontariens et Canadiens originaires de ces territoires, leurs pays existent même si dans le fait ce n’est pas le cas.

En Afrique, le Somaliland en est une illustration. Situé dans la corne d'Afrique, ce territoire est frontalier à Djibouti. Avant de fusionner avec la Somalie en 1960, le Somaliland était un État indépendant. En 1991, les Somalilandais ont autoproclamé leur indépendance, mais pour la Somalie, le Somaliland est resté l’un des six États membres de sa fédération.

Ismael Yusuf enseigne le français à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Depuis, l'Organisation des Nations unies ONU n’a pas admis le Somaliland parmi ses membres même s’il a tous les attributs d’un État , selon Ismael Yusuf. Ce natif du Somaliland vit à Ottawa depuis près de 40 ans.

« Le pays a sa propre monnaie, un territoire indépendant et cinq présidents se sont déjà succédés à sa tête à travers des élections démocratiques. » — Une citation de Ismael Yusuf, Somalilandais

Seuls moins de 10 pays à travers le monde entretiennent des relations (..) avec le Somaliland. Le Danemark, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Kenya, Taiwan, l’Éthiopie et Djibouti ont des bureaux de représentation au Somaliland , indique Essa Abdirahman Kayd, ministre somalilandais des Affaires étrangères, également détenteur de la citoyenneté canadienne.

Essa Abdirahman Kayd, le ministre somalilandais des affaires étrangères, entouré des membres de sa communauté et de la Ligue des Africains du Canada. Photo : Fournie par Ismael Yusef

Ce n’est que dans ces pays que les Somalilandais peuvent voyager avec leur passeport, note Ismaël Youssouf. Pour lui, la situation est inquiétante. C’est surtout un problème pour les hommes d’affaires Somalilandais. C’est toujours possible pour certains de voyager avec le passeport somalien, mais on ne le fait pas , dit-il.

La non-reconnaissance internationale du Somaliland est un handicap à l'implantation d'entreprises étrangères dans ce territoire, estime Ismael Yusuf.

« C’est très très difficile. Être isolé du reste du monde, ce n'est pas facile. » — Une citation de Ismael Yusuf

L’Ontarien pense que son pays a tous les atouts pour attirer des investisseurs étrangers. Le Somaliland est un pays paisible. Contrairement à plusieurs pays africains, nous avons refusé l’aide de la Chine. En plus, les droits de l’Homme y sont respectés , estime-t-il.

Le Somaliland occupe la 42e place dans le rapport 2021 de l’ONG américaine Freedom House sur le niveau des droits politiques et des libertés civiles dans le monde.

En 2019, deux Canadiennes d’Ottawa avaient fait de la prison pendant plus de deux mois au Somaliland après avoir consommé de l'alcool.

En lieu et place de la Chine, nous avons choisi Taïwan comme un des partenaires privilégiés , explique Essa Abdirahman Kayd. Taïwan et le Somaliland ont un point commun : la non-reconnaissance internationale.

Taïwan à la fois pays et province

La présidente Tsai Ing-wen lors des festivités de la journée nationale de Taïwan. Photo : afp via getty images / SAM YEH

La Chine ne contrôle pas Taiwan, mais elle la considère comme l’une de ses provinces alors que pour les Taïwanais, l'île est un pays à part entière même si elle n’est pas membre de l’Assemblée générale de l’ONU et n’est reconnue que par 20 pays.

La Torontoise Jean-Chen Photo : Fournie par Jean Chen

Taïwan n’est pas membre de l’ONU, et c’est triste de toujours entendre : vous venez de la Chine? Non, nous ne le sommes pas [ chinois ], nous sommes Taïwanais , insiste Jean Chen, présidente de l'Association canadienne des Taïwanais de Toronto.

Également membre de la même association, Ron Shieh, l'époux de Jean Chen pense que les Taïwanais sont marginalisés. Nous sommes ici depuis 40 ans, mais nous sommes considérés comme des citoyens de seconde classe. Souvent, quand on se retrouve avec des ressortissants d’autres pays d’Asie, nous essayons de rester discrets et d’avoir des relations harmonieuses avec eux , dit-il. Selon l’architecte torontois, l'influence de la Chine justifierait ce comportement.

En octobre le président chinois Xi Jinping a promis une « réunification » inéluctable avec Taïwan par des moyens « pacifiques ». Photo : Fournie par Ron Shieh

Jean Chen relève le fait que le statut de Taiwan ne l’empêche pas d’entretenir de bons rapports avec plusieurs pays. Taïwan entretient par exemple de très bonnes relations avec le Canada , croit-il.

Michael Stainton, président de l'Association taiwanaise des droits de la personne du Canada, précise que les rapports qu'entretient Taïwan à l’international ne sont pas officiels. Ce sont des relations officieuses. Les autorités canadiennes ne peuvent pas désigner le représentant de Taïwan par le terme ambassadeur .

Tibet, gouvernement et parlement en exil

Pemma Mentuh perpetue la culture tibetaine en apprenant à ses enfants les enseignements du Dalaï-Lama. Photo : Fournie par Pemma Mentuh

Territoire d’Asie centrale, le Tibet fut également un état souverain avant son annexion par la Chine en 1959. Des milliers de Tibétains qui étaient opposés à cette annexion avaient pris le chemin d'exil.

Les parents de la Torontoise Pemma Mentuh sont de cette première génération d’immigrants tibétains du Canada. Elle n’a jamais visité le Tibet, ce qui l'attriste.

Ce que j'ai pu voir de plus près, c'est à travers des photos, des vidéos, des descriptions de ma famille ou des proches ainsi que des lectures sur le Tibet et sur sa culture, c’est triste. Mes parents pensent toujours qu'ils retourneront un jour au Tibet sentir le sol et l’air de leur terre natale , partage Pemma Mentuh.

Dicki Chhoyang est de la communauté tibétaine du Québec. Sa famille s’est installée au Canada en 1976. Elle indique que les Tibétains considèrent la gouvernance en exil et le Dalaï-Lama comme leur représentant légitime, mais pas le gouvernement chinois .

Dicki Chhoyang lors d'un de ses voyages au Tibet. Photo : Fournie par Dicki Chhong

Le siège de l’administration centrale tibétaine se trouve à Dharamsala en Inde où vit le Dalaï-Lama. Dicki Chhoyang y a travaillé de 2011 à 2016 comme responsable des relations internationales et des communications.

Pemma Mentu considère le Dalaï-Lama comme une source d’inspiration. Le Dalaï-Lama est vraiment notre lueur d'espoir et pas seulement pour les Tibétains, mais aussi pour les gens du monde entier . Plusieurs chefs d’État et des gouvernements dont Barack Obama ont déjà reçu le Dalaï-Lama dans leur pays.

En juin 2006, il devient le troisième citoyen honoraire du Canada, après Nelson Mandela et Raoul Wallenberg.

Contrairement au Somaliland et à Taïwan, le Tibet est disposé à demeurer une partie de la Chine , précise Dicki Chhoyang.

« Nous sommes prêts à demeurer au sein de la République populaire de Chine, mais nous voulons avoir le pouvoir de diriger nous-même notre identité culturelle pour que nous puissions la protéger et la sauvegarder. » — Une citation de Dicki Chhoyang