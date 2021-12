Feu vert à un syndicat au Club Med Québec Charlevoix

La décision du Tribunal précise que tous les salariés du complexe hôtelier sont désormais représentés par la Section locale 106 du syndicat des Teamsters, à l’exception des employés de bureau et des gens à l’animation .

Contactées par Radio-Canada, les relations publiques de Club Med n’ont pas souhaité commenter la nouvelle. Elles ont toutefois indiqué que plusieurs autres villages Club Med dans le monde ont des syndicats d’employés.

Il semble qu’aucun contact n’a encore eu lieu entre l’employeur et les Teamsters. Les employés doivent d’abord choisir leurs délégués syndicaux, puis établir des priorités en vue d’éventuelles revendications.

Les travailleurs et travailleuses vont embarquer dans un processus au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, où ils vont discuter entre eux de ce qu'ils veulent , indique Stéphane Lacroix, directeur des communications au syndicat des Teamsters du Canada.

« Par la suite, tout ça va être discuté à la table de négociation avec l'employeur. » — Une citation de Stéphane Lacroix, directeur des communications au syndicat des Teamsters du Canada

Stéphane Lacroix, directeur des communications et des relations publiques, Teamsters Canada (Québec) Photo : Radio-Canada

Je suis convaincu que notre organisation va être en mesure de négocier un excellent premier contrat de travail pour eux , ajoute-t-il, sans préciser d’échéancier.

Rapport de forces

M. Lacroix reconnaît que les gens perçoivent parfois mal les conventions collectives . Pourtant, elles sont bénéfiques tant pour les employés que pour l’employeur, selon lui.

À partir du moment où il y a un contrat de travail négocié et ratifié par les travailleurs et travailleuses, il n'y a plus d'équivoque. On sait exactement où on s'en va , dit-il.

M. Lacroix affirme que les employés du Club Med Québec Charlevoix seront mieux défendus en appartenant à un syndicat que s’ils le font individuellement .

« D'autant plus qu’en 2021, il y a un rapport de forces qui se crée pour les travailleurs et travailleuses. On est dans une pénurie de main-d'œuvre, donc ils ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté et de se joindre aux Teamsters. » — Une citation de Stéphane Lacroix, directeur des communications au syndicat des Teamsters du Canada

La Section locale 106 des Teamsters est déjà connue dans la région. C’est elle qui représente, notamment, les travailleurs de l’Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix, à Baie-Saint-Paul.

Le Club Med Québec Charlevoix a été inauguré le 29 novembre dernier avant d'ouvrir officiellement le 3 décembre.