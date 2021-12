Un policier de Gatineau arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies

Âgé d’une trentaine d’années, le policier compte plus de 15 ans de service, indique le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), par voie de communiqué.

La direction du Service de police de la Ville de Gatineau SPVG a été informée, samedi, de l'arrestation de ce policier par le Service de la sécurité publique de la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Le Service de police de la Ville de Gatineau SPVG précise que l’agent n’était pas en service au moment des faits.

La Division des normes professionnelles et des affaires internes (DNPAI) du Service de police de la Ville de Gatineau SPVG a ouvert une enquête administrative , indique-t-on toutefois.