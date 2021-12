Rimouski adopte son premier budget de plus de 100 M$

Cette hausse de l'impôt foncier représente une augmentation d'environ 76 $ pour une résidence moyenne dont la valeur est évaluée à 212 727 $.

Cette augmentation de l'impôt foncier est entre autres attribuable à la diminution des revenus de stationnement et à la modification du financement pour les projets écoresponsables qui sera maintenant assumé par les revenus de taxes de la Ville plutôt que par le fonds de revenus provenant de projets éoliens comme c'était auparavant le cas.

Le taux de taxation foncière demeure enviable par rapport à celui imposé dans des villes de taille comparable comme Saint-Eustache ou Victoriaville, indique l'administration municipale. (Archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Selon le directeur du Service des ressources financières de Rimouski, Sylvain St-Pierre, la Ville se compare toujours avantageusement en matière de taxation foncière lorsqu'on la compare avec d'autres villes de taille comparable comme Saint-Eustache, Victoriaville ou Châteauguay.

Parmi ces villes de 45 000 à 55 000 résidents, Rimouski possédait l'impôt foncier le moins élevé avec une moyenne de 2556 $ en 2021. Il s'agit d'environ 30 $ de moins que l'impôt moyen de Saint-Eustache pour 2021.

Augmentation annuelle du compte de taxes foncières à Rimouski Augmentation annuelle du compte de taxes foncières à Rimouski années % selon la valeur moyenne d'une maison à Rimouski 2022 2,9 76 $ 2021 1,9 47 $ 2020 4,1 99 $ 2019 3,1 71 $

Avec un impôt foncier moyen qui s'établit à 2632 $ pour 2022, la situation de Rimouski devrait demeurer enviable.

Les contribuables rimouskois avaient dû assumer une augmentation de l'impôt foncier d'environ 1,9 % en 2021, soit d'environ 47 $ pour une maison moyenne.

Le maire Guy Caron estime que les prochains budgets refléteront mieux les engagements électoraux formulés par les membres du nouveau conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

C'est un budget qui est réaliste, je pense. Un des éléments pour lesquels on est très préoccupés, c'est la hausse du coût de la vie et l'impact qu'aura la taxe foncière sur les revenus [des gens]. Je pense que c'est raisonnable d'être présentement en dessous de [la hausse] du coût de la vie qui est prévue, mais aussi de nous assurer de faire les investissements qui sont nécessaires pour le futur , a soutenu le maire de Rimouski, Guy Caron, en mêlée de presse.

Le maire rappelle qu'un peu plus d'un mois seulement s'est écoulé depuis l'entrée en poste du nouveau conseil municipal et que les prévisions budgétaires reflètent donc plus les priorités de l'ancien conseil. Il affirme toutefois que quelques éléments sont teintés par l'arrivée du nouveau maire et de nouveaux conseillers.

« Je pense que c'est aussi un budget qui va paver la voie à la philosophie, aux valeurs, aux priorités du nouveau conseil. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Guy Caron ajoute que les engagements électoraux se verront plus dans les prochains exercices financiers et rappelle que les élus disposent d'un mandat de quatre ans pour accomplir ce à quoi ils se sont engagés.

Un nouveau fonds pour le patrimoine bâti

Le conseil municipal a également consenti à la création d'un fonds dédié à la préservation et à la promotion du patrimoine bâti de Rimouski.

Une somme de 100 000 $ doit être affectée à ce fonds dès décembre 2021 et être déployée à même les réserves financières de la Ville.

Une partie du fonds dédié à la préservation et à la promotion du patrimoine bâti pourrait servir à l'entretien des Ateliers Saint-Louis, par exemple, selon Guy Caron. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Guy Caron a soutenu que la préservation du patrimoine bâti figure parmi les priorités de plusieurs personnes, des citoyens comme des élus, mais que souvent, rendus à l'étape du budget, ça devient une priorité parmi 18 autres priorités, dit-il. Alors, c'est toujours difficile d'avoir le financement nécessaire. La création d'un fonds dédié permet de le prioriser et de s'assurer qu'il y a de l'argent qui va être réservé pour ça.

« L'exemple qui me vient en tête, entre autres, ce sont les Ateliers Saint-Louis, où la Ville peut vouloir investir, mais il n'y a pas nécessairement d'argent pour le faire. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

C'est un fonds qui ne sera pas nécessairement dépensé immédiatement, mais qui, en s'accumulant, va pouvoir donner la possibilité à la Ville de pouvoir investir directement pour l'entretien de divers éléments de patrimoine bâti , a expliqué Guy Caron.

Plus d'argent pour le logement social

La Ville augmente cette année le montant qu'elle versait au fonds réservé pour le logement social.

Plutôt que les 130 000 $ habituellement versés à ce fonds, la Ville octroie plutôt le double pour 2022 avec 260 000 $ inscrit au budget. Ce fonds atteindra donc le million de dollars lors de la prochaine année.

Ce fonds sert à accumuler des sommes pour aider au financement de projets en logements sociaux déposés par des organismes comme Serviloge, La Logerie ou l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN).

Ce n'est pas juste une contribution municipale. Il y a le fédéral et le provincial aussi à l'intérieur. Nous, on s'assure d'avoir un espace budgétaire pour pouvoir mettre notre partie à nous. L'enjeu, c'est d'avoir des projets qui soient déposés , a expliqué le directeur du Service des ressources financières de la Ville.

« Les gouvernements suivent avec des programmes en tant que tels. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on est prêts. » — Une citation de Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources financières

C'est plus facile de convaincre les gouvernements de donner plus d'argent si on est prêts à faire notre part [...] On peut utiliser cette réserve-là comme levier pour aller chercher plus de financement dans le futur , a renchéri le maire.

Augmentation des dépenses

Les dépenses prévues pour 2022 sont plus élevées de six millions de dollars par rapport à 2021.

Parmi les principales affectations budgétaires qui connaissent une augmentation, celle de la sécurité publique augmente de plus de 976 000 $ par rapport au budget de 2021.

Cette augmentation est notamment attribuable à la réserve que se prépare la Ville pour compenser l'augmentation prévue des coûts de services de la Sûreté du Québec (SQ) lorsque le cap des 50 000 habitants sera dépassé à Rimouski et pour la création de postes permanents chez les pompiers, a expliqué Sylvain St-Pierre.

La Ville prévoit une somme de 600 000 $ par an pour pallier l'augmentation des coûts des services de la Sûreté du Québec qui doit survenir lorsque Rimouski comptera 50 000 habitants. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Plus de 900 000 $ de plus qu'en 2021 sont également alloués au transport pour des activités comme le déneigement, les travaux de voirie, le fonctionnement de la Société de transport de Rimouski (STR) et pour pallier la hausse du prix du carburant.

Plus d'un million de dollars sont également prévus pour les services professionnels et administratifs. Ces services serviront notamment à la confection du nouveau rôle d'évaluation dans la prochaine année.

La contribution de la Ville à certains organismes, comme la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette SOPER ou le Centre de services animaliers, augmente aussi de 776 000 $.

Situation de la dette

Le maire Caron a qualifié la santé financière de la Ville d'excellente .

Selon les explications du directeur du Service des ressources financières, Sylvain St-Pierre, la situation financière de Rimouski reste enviable puisque les actifs augmentent plus rapidement que la dette.

Le solde de la dette nette doit s'établir à environ 66 millions de dollars pour 2022, mais la valeur nette des immobilisations de la Ville doit grimper de plus de 25 millions de dollars pour atteindre 426 millions de dollars l'an prochain.

La dette passe de 64 à 66 millions de dollars, de 2021 à 2022.

Le maire comme le directeur du Service des ressources financières ont soutenu qu'ils souhaitent, dans les prochaines années, limiter la dépendance aux taxes foncières et diversifier les sources de revenus de la Ville.