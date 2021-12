Hommage au Palais législatif pour la députée Danielle Adams décédée tragiquement

Le leader parlementaire du Parti progressiste-conservateur, Kelvin Goertzen, a placé un drapeau manitobain sur le siège de la disparue.

La leader parlementaire du NPD, Nahanni Fontaine, et le député libéral Jon Gerrard ont quant à eux mis une couronne de fleurs et une photo sur le bureau de Danielle Adams.

Peu de gens dans cette province ont la chance d’avoir un siège dans cette Chambre. Danielle a réussi cela. J’espère que sa famille et tous ses amis sont très fiers de ce qu’elle a fait et qu’ils trouvent un certain réconfort dans le fait qu’elle soit honorée à cet endroit où elle nous a montré son grand potentiel , a déclaré lundi le chef du Nouveau Parti démocratique NPD , Wab Kinew.

Mme Adams, qui défendait la bannière du Nouveau Parti démocratique NPD , a été élue pour la première fois en 2019 dans la circonscription de Thompson. Elle a été la première femme élue pour représenter cette circonscription.

Elle occupait le rôle de critique sur les questions liées à la petite enfance, au logement, aux personnes handicapées et à la pauvreté.

Sa collègue Amanda Lathlin, de la circonscription de The Pas-Kameesak, a évoqué le fait que la députée était des plus travaillantes.

Elle n’était là que depuis deux ans, mais elle a beaucoup fait pour sa communauté et elle aimait Thompson et le nord du Manitoba. Notre équipe va continuer le travail qu’elle voulait faire , a-t-elle affirmé.

La députée néo-démocrate Uzoma Asagwara a quant à elle dit qu'on se souviendrait de Danielle Adams pour sa gentillesse et surtout son sens de l’humour.