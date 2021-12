COVID-19 : les rassemblements privés limités à cinq personnes à Kingston

Les autorités sanitaires de Kingston, en Ontario, renforcent les restrictions relatives aux rassemblements privés alors que le bureau de santé de la région fait face au plus haut taux d'infection de COVID-19 de tout l'Ontario.

Vendredi, le Bureau de santé publique de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington a signalé un taux hebdomadaire de 242,3 cas pour 100 000 habitants, qu'il soupçonne d'être principalement dû à la propagation du variant Omicron.

Lundi, le médecin hygiéniste de la région, le Dr Piotr Oglaza, a émis un ordre en vertu de l'article 22 limitant à cinq personnes les rassemblements à l'intérieur et à l'extérieur.

L'ordonnance entre en vigueur lundi à 18 h et restera en vigueur pendant les sept prochains jours, jusqu'à midi le lundi 20 décembre.

Les cas augmentent à un rythme inquiétant et il est clair que nous devons prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre communauté , a écrit le Dr Oglaza dans un communiqué. Nous avons parcouru un long chemin, et alors que nous fournissons une immunité croissante à notre communauté grâce à la vaccination, nous devons tous être vigilants et garder notre communauté en sécurité.

Restrictions sur l'alcool et les repas

Les repas à l'intérieur seront également limités : les restaurants et les bars ne pourront accueillir de clients entre 22 h et 5 h.

Ces commerces ne pourront servir de l'alcool qu'entre midi et 21 h, et une table ne pourra accueillir que quatre personnes. Jouer de la musique, danser et chanter ne sont pas autorisés.

Toute personne ou entreprise qui enfreint l'ordonnance est passible d'une amende pouvant atteindre 5000 dollars par jour.