De nouveaux appartements adaptés voient le jour à Drummondville

Au total, 18 logements sociaux destinés aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sont ainsi créés. Le complexe d'habitation, situé sur le chemin Hemming à Drummondville, permet d'offrir un toit à ces adultes qui pourront également bénéficier des services de soutien adaptés à leurs besoins.

Lorsque l'on devient adulte, des services, il n'y en a pas pour tous les âges. Quand on devient adulte, on a des projets de vie. Il ne faut pas oublier que ce sont des personnes d'abord. Souvent, ils vivent avec leurs parents jusqu'à 50, 60 ans. C'est un projet de vie pour eux. Ils veulent vivre le plus normalement possible. On voulait créer des appartements adaptés pour eux , indique la présidente de la Maison Normand-Léveillé, Jocelyne Bérubé.

La Ville de Drummondville collabore aussi à ce projet à la hauteur de 350 000 $.

Normand Léveillée est un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey grièvement blessé à la suite d'un accident de hockey. Il milite depuis pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aux prises avec un handicap.