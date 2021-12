La province signale 35 nouvelles infections à la COVID-19 et aucun nouveau décès

En date du 13 décembre, la province signale 35 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et aucun décès.

Dans la province, 568 cas sont toujours actifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Près du tiers des nouveaux cas sont recensés chez les 40 à 59 ans.

Plus de la moitié des personnes nouvellement infectées en âge de recevoir un vaccin (5 ans et plus) sont pleinement vaccinées.

Dans la province, 110 personnes sont hospitalisées, dont 34 aux soins intensifs. Un patient reçoit des soins en dehors de la province et n'est donc pas comptabilisé parmi ces 110 cas.

La moyenne des nouvelles infections sur sept jours est de 54 nouveaux cas.