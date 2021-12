Sécurité publique : de nouvelles équipes mixtes d’intervention à Maniwaki

De nouvelles équipes mixtes formées de policiers et d’intervenants communautaires seront déployées à Maniwaki afin d’améliorer les relations entre la police et les communautés autochtones, a annoncé la ministre québécoise de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

La ministre en a fait l’annonce lundi, lors d’un point de presse au Musée canadien de l’histoire. Leur déploiement, qui se fera aussi à Roberval, Chibougamau et Joliette, veut donner suite aux recommandations de la commission Viens sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

À Maniwaki, les équipes seront sur le terrain d’ici la fin du mois de mars 2022. Elles seront composées de policiers de la Sûreté du Québec et d’intervenants communautaires liés à des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres d’amitié autochtones ou à des corps policiers autochtones. Ces unités aideront entre autres à rediriger plus rapidement les personnes aux prises avec des problèmes, comme la santé mentale, la toxicomanie ou l’itinérance, vers les ressources appropriées.

Cette approche vise à réorienter les interventions qui tombent dans la cour des policiers, mais qui sont des interventions de santé publique, des interventions humaines, des interventions communautaires , a résumé la ministre Guilbault.

Un budget de 11,7 millions de dollars sur quatre ans est alloué aux quatre escouades.

Une initiative bienvenue

Le chef de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck, a salué l’arrivée de ces unités.

Ce n’est jamais facile d’être un policier dans une petite communauté autochtone. Il y a beaucoup d’obstacles [...] mais c’est une occupation dont nous avons besoin et que nous devons améliorer , a-t-il commenté.

Ces escouades sont particulièrement bienvenues dans le contexte de la crise des opioïdes, qui menace les communautés autochtones, a continué M. Whiteduck.

Ça va [nous] frapper durement. Nous ne voulons pas voir nos jeunes en subir les effets ni aucun de nos membres perdre la vie en raison de cette crise. J’exhorte la province et les policiers de continuer leur travail et de combattre cette crise , a-t-il appuyé.

C’est un pas dans la bonne direction , a souligné la directrice exécutive du Centre d’amitié autochtone de Maniwaki, Charlotte Commanda. Elle a ajouté que la majorité des appels que le Centre reçoit concernent des cas de violence familiale ou de dépendance.

Je pense que ça va aider à réduire le nombre d’Autochtones qui seront incarcérés ou dont le dossier sera judiciarisé.

Avec les informations d'Ismaël Sy