Au tour de l’Armada de surprendre le Phoenix

L'Armada de Blainville-Boisbriand a forcé la prolongation avec moins de cinq minutes à jouer et a complété le boulot en surtemps afin de disposer du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 3-2.

Le Phoenix s'est donné une option sur le match lorsque Maxime Blanchard a marqué en infériorité numérique en fin de second tiers. Ce qui était le but gagnant a tenu jusqu'à ce que Charles Boutin fasse brasser les cordages avec quelques instants à jouer au match.

C'est Oleksiy Myklukha qui a joué les héros lorsqu'il a fait mouche en prolongation, pour son neuvième filet de la campagne.

Malgré cet impair qui a été subi à Boisbriand, le Phoenix trône toujours au sommet de l'Association Ouest.

Les Tigres se sauvent avec les deux points

Un but inscrit par une déviation avec moins de cinq minutes à jouer a permis aux Tigres de Victoriaville de vaincre les Wildcats de Moncton 3-1.

L'attaquant des Tigres, Nikita Prishchepov a facilement contourné le gardien des Wildcats Vincent Filion pour ouvrir le score. Les Wilcats ont riposté quelques minutes plus tard, lorsqu'une mauvaise remise du gardien Nikolas Hurtubise a catalysé une chance de marquer qui a été convertie par Mathis Cloutier.

Avec un peu moins de cinq minutes à faire, Vincent Sévigny a redirigé le tir de Pier-Olivier Roy derrière le gardien et les Tigres n'ont plus jamais regardé derrière. Conor Frenette a inscrit le but d'assurance alors que la cage était déserte