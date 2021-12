Le variant Omicron est arrivé en Nouvelle-Écosse

Nous espérions être immunisés ici, en Nouvelle-Écosse, mais ce n’est pas le cas. Le variant Omicron est arrivé dans notre région , déclare le premier ministre de la province, Tim Houston, en point de presse lundi. Je comprends votre anxiété et votre frustration, j’ai la même. Cela nous rappelle combien les choses sont fragiles dans cette pandémie.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Tim Houston souligne que la plupart des personnes atteintes de la COVID-19 liées à l’éclosion à l’Université Saint-Francis-Xavier souffrent en ce moment de symptômes légers.

Le variant se propage plus vite, mais ses effets semblent moins sévères , dit-il. Le vaccin est également une excellente protection.

Augmentation des infections

Au total, 114 nouveaux cas de COVID-19 sont annoncés dans la province lundi.

C’est la quatrième journée d'affilée que le bilan quotidien dépasse les 100 cas.

« Les Néo-Écossais doivent s’attendre à continuer de voir des taux d’infections aussi hauts dans les prochains jours. » — Une citation de Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse

Des nouvelles infections, 55 sont en zone centrale; 52 sont dans la zone sanitaire de l’est, où se situe l’Université Saint-Francis-Xavier; 5 sont dans le secteur ouest; et 2 sont dans la partie nord de la province.

Il y a maintenant six personnes atteintes de la maladie dans les hôpitaux de la province, dont deux aux soins intensifs.

Nouvelles mesures sanitaires

La province annonce le retour de nombreuses restrictions sanitaires, notamment dans les écoles de la province.

Dès mardi, des mesures plus rigoureuses seront mises en place jusqu’au congé des fêtes.

Le masque est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur, lorsque l’éloignement physique est impossible, et l’accès à la cafétéria est restreint.

Les personnes entièrement vaccinées peuvent utiliser les gymnases et les théâtres dans les écoles après les heures scolaires. Photo : Julien Lecacheur

Les sports scolaires sont notamment limités aux pratiques sportives, et aucun rassemblement ni spectacle ne sont permis.

Seuls les visiteurs essentiels peuvent être admis dans les établissements scolaires.

Les activités doivent se restreindre à une classe et ne sont pas combinées.

Dès 9 h vendredi, tous les Néo-Écossais devront respecter un resserrement des exigences sanitaires pour quelques semaines en Nouvelle-Écosse.

Les nouvelles mesures en bref Les relations sociales sont limitées à 20 contacts, toujours les mêmes. Le port du masque et la distanciation physique de deux mètres sont obligatoires à l’intérieur comme à l’extérieur, sauf avec les 20 contacts. Les salles de sports et de loisirs, les commerces, les musées, les centres commerciaux, les bibliothèques et les salons de coiffure peuvent rester ouverts à 100 % de leur capacité, mais doivent respecter la distanciation physique. Les restaurants et les bars doivent limiter les groupes à moins de 20 personnes par table et respecter la distanciation physique entre les tables. Les clients doivent attendre d’être assis avant d’enlever leur masque. Le masque est obligatoire dans les lieux de travail lorsque l’éloignement physique n’est pas possible. Les commerçants sont responsables de faire appliquer les exigences concernant le port du masque dans leur établissement.

Ces restrictions sont temporaires afin de nous permettre d'en apprendre davantage sur ce variant et de permettre à un plus grand nombre de personnes de se faire vacciner , indique le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang.

Tests rapides offerts dans les bibliothèques

Dès lundi et pour toute la période des fêtes, les Néo-Écossais peuvent se procurer des trousses de dépistage rapide de la COVID-19 dans les bibliothèques publiques de la province.

Nous avons cessé de recommander les tests pour les personnes asymptomatiques il y a quelque temps, mais nous reconnaissons qu’il s’agit d’une autre façon de protéger tout le monde pendant les rassemblements des fêtes. C’est pourquoi nous offrons les tests de dépistage rapide à plus grande échelle pendant cette saison , explique le Dr Robert Strang.

Une trousse de dépistage rapide de la COVID-19 Photo : CBC/Brooklyn Currie

Un total de 80 000 trousses contenant chacune cinq tests de dépistage sont disponibles. Chaque personne a droit à une trousse.

En plus des bibliothèques, les trousses de dépistage rapide continuent d’être offertes dans les cliniques temporaires et les unités mobiles des collectivités où le nombre de cas de COVID-19 est plus élevé.

Elles sont aussi offertes par plus de 2000 entreprises et organismes de la province, et dans des écoles publiques et privées pour les enfants de 3 à 11 ans.