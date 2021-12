Division la plus totale dans le comté le moins vacciné de l’Alberta

Dans les commerces de La Crète, un détail différencie la vie locale des métropoles albertaines : on voit plus souvent des sourires que des visages masqués.

Deux mois après l’introduction du passeport vaccinal, plusieurs restaurants refusent toujours sa mise en place et bafouent les règles concernant le port du masque ou les limites de places assises.

Même lorsqu’un commerce reçoit l’ordre de la province d’être fermé après une non-conformité, le service continue, et les masques sont rangés.

Peu de vaccinés

La Crète, à 670 km au nord d’Edmonton, fait partie du comté Mackenzie, une vaste étendue de terres agricoles et de forêts plus grande que le Nouveau-Brunswick.

Dans cette région, à peine 3 habitants sur 10 ont reçu leurs deux doses, alors qu’à l’échelle de la province, plus de 8 Albertains sur 10 sont pleinement vaccinés.

Daniel Wall fait partie des rares à être vaccinés. Ce fermier mennonite, âgé de 35 ans, ne se rend dans les commerces de La Crète qu’une seule fois par semaine, mais lorsqu’il y va, c’est avec un masque.

Il fait partie des rares membres de sa communauté à vouloir suivre les règles. Pourtant, les études prouvant l’intérêt du couvre-visage sont nombreuses.

Une région difficile à convaincre

Nous n’allons plus à l’église, car on n'y respecte pas les limites de capacité , dit Daniel Wall, qui ne croit pas les théories complotistes qui circulent.

En décembre 2020, une église locale, Grace Bible Fellowship, publie un sermon du pasteur Mike Hovland dans lequel il qualifie les restrictions provinciales de tyrannie et suggère aux fidèles de les ignorer.

Au début de la pandémie, un taux de cas pour 100 000 habitants élevé et une augmentation des décès dus à la COVID-19, dans le comté de Mackenzie, ont inquiété les responsables de la santé.

Seulement 29,6 % des 25 000 résidents du comté sont complètement vaccinés. Photo : CBC / Paige Parsons

En août 2020, Services de santé Alberta a même lancé une campagne de sensibilisation visant La Crète, pour dissiper les mythes et les rumeurs.

Les gens doivent payer leurs factures. On ne peut pas arrêter de vivre , expliquait le préfet du comté de Mackenzie, Josh Knelsen, cet été.

Pourtant, les chiffres sont inquiétants. Sur les 3328 cas enregistrés dans le comté, il y a eu 53 décès causés par la COVID-19. Dans la ville de Grande Prairie, qui compte deux fois plus d'habitants et plus de deux fois plus de cas, le nombre de décès est similaire (55).

Selon un agriculteur, Daniel Wall, c’est surtout l’atteinte sur la liberté de pratiquer sa religion, vue comme un excès de pouvoir du gouvernement, qui explique ces chiffres.

Cela a nourri les théories du complot et la peur de s’en aller vers un État communiste , estime-t-il.

La méfiance règne

Danny Friesen, un autre exploitant agricole mennonite de la région, ne veut pas se faire vacciner. Pourtant, ce trentenaire a été infecté par la COVID-19 en février. Il a dû rester chez lui pendant deux semaines.

La remontée du nombre de cas en septembre et en décembre le rend sceptique. Les 100 $ d’incitatif, offerts par le gouvernement aux nouveaux vaccinés depuis septembre, ont consolidé son opinion. S’ils veulent nous payer, cela cache quelque chose , pense-t-il.

Keyur Shah est responsable de la pharmacie Pharmasave, à Fort Vermilion. Photo : CBC / Paige Parsons

La population du comté de Mackenzie semble changer doucement de point de vue. À Fort Vermilion, le pharmacien Keyur Shah constate qu'il y a une hausse des rendez-vous pour se faire vacciner depuis septembre.

Les mesures du gouvernement ont l’air de fonctionner , affirme-t-il, en exhortant la population à se faire vacciner, ne serait-ce quepour désengorger les hôpitaux.

Avec les informations de Paige Parsons