Le variant Omicron détecté au Nouveau-Brunswick

Deux personnes de la région de Miramichi (zone 7) et une personne de la région de Moncton (zone 1) ont contracté ce variant du virus de la COVID-19.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, s’attend à ce que d'autres cas du variant Omicron soient confirmés au courant des prochains jours. Déjà, quatre cas sont directement liés à ces nouvelles infections.

« Le Nouveau-Brunswick est entré dans une nouvelle phase de la pandémie de COVID-19 » — Une citation de Dre Jennifer Russell

Les cas confirmés du variant Omicron sont liés à une récente éclosion à l’Université Saint-Francis-Xavier, en Nouvelle-Écosse.

Une situation inquiétante

C’est préoccupant, car certains aspects du variant Omicron sont toujours inconnus , lance la Dre Russell.

Selon la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, l’arrivée du variant Omicron dans la province n’est pas une surprise, après son arrivée au Québec et en Ontario.

Les autorités se préparent à une remontée des hospitalisations au courant des prochaines semaines, en raison de la virulence du variant.

Le variant Omicron est au moins 30% plus transmissible que le variant Delta, qui est présentement la souche la plus dominante du virus au Nouveau-Brunswick , précise la Dre Russell.

La santé publique encourage les gens à recevoir leur dose de rappel du vaccin anti-COVID-19, le plus tôt possible et souligne que des cliniques supplémentaires seront bientôt organisées.

100 nouveaux cas

La province signale lundi 100 nouvelles infections à la COVID-19 pour un bilan de 1048 cas actifs.

Au total, 41 personnes sont hospitalisées, deux de plus que la veille. Quatorze personnes sont aux soins intensifs. Cinq personnes sont sous respirateur artificiel.

Une personne âgée de moins de 19 ans est actuellement hospitalisée.

Les 100 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 12

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 14

Zone 3 (région de Fredericton) : 52

Zone 4 (région d'Edmundston) : 7

Zone 5 (région de Campbellton) : 1

Zone 6 (région de Bathurst) : 3

Zone 7 (région de Miramichi) : 11

La santé publique déplore aussi le décès de deux autres individus, soit une personne âgée dans la soixantaine dans la région de Moncton et un septuagénaire de la région de Miramichi.

La Santé publique signale lundi que 82,3 % des Néo-Brunswickois admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19; 88,6 % ont reçu leur première dose, et 9,2 % ont reçu une dose de rappel.

Des restrictions supplémentaires

À l’approche de la période des fêtes, la province annonce plusieurs restrictions pour limiter la propagation du variant Omicron du virus de la COVID-19.

À compter de lundi à 23 h 59 :

Tous les sports organisés et toutes les autres activités organisées pour les enfants âgés de moins de 12 ans seront interdits.

Les pratiques et les activités d’entraînement pour les jeunes âgés de 12 ans et plus seront autorisées au sein d’une seule et même équipe à la fois.

À compter de vendredi, à 23 h 59 :

retour de la bulle de 20 contacts par ménage, soit les mêmes 20.

La distanciation doit être maintenue en tout temps dans les entreprises, les commerces de détail, les gymnases, les salons et les spas.

Au restaurant, une distance de deux mètres doit être maintenue entre les tables et la preuve de vaccination est toujours exigée.

Les centres de divertissement, y compris les cinémas, les événements sportifs professionnels et les casinos fonctionnent à 50 % de leur capacité et le respect de la distanciation est exigé.

Le premier ministre affirme que ces mesures sont essentielles pour réduire le plus possible la propagation du variant Omicron et éviter un débordement dans les hôpitaux.

Nous essayons de trouver un équilibre afin que les répercussions sur les entreprises soient minimes en cette période occupée de l’année et que les gens du Nouveau-Brunswick puissent passer du temps avec leurs proches et célébrer le temps des Fêtes , dit Blaine Higgs.

Un congé scolaire plus tôt que prévu

La province annonce lundi que le congé scolaire pour les élèves de la maternelle à la 6e année débutera une semaine plus tôt que prévu. Ainsi, les cours se termineront vendredi le 17 décembre pour ces niveaux.

Questionné à savoir pourquoi les autorités ont décidé de ne pas fermer toutes les écoles primaires et secondaires de la province, le premier ministre affirme que c’est une question de vaccination.

Ce groupe n’est pas encore admissible à la vaccination complète et on voit que les enfants attrapent le virus à l’école , dit le premier ministre.

Les vacances du temps des fêtes débutent donc plus tôt pour ces élèves, l’enseignement en ligne ne fait pas partie des plans, selon le premier ministre. Il souligne néanmoins qu’il n’écarte pas cette option lors du retour à l’école, en janvier, si cela est nécessaire.

Depuis vendredi, 42 cas de COVID-19 ont été confirmés dans des écoles et des garderies. Les cas actifs touchent principalement les écoles primaires.

En raison du nombre de cas positifs chez les élèves dans la région de Fredericton, des trousses de dépistage rapide sont distribuées à tous les élèves de la maternelle à la huitième année de cette région depuis lundi.