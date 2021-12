Le système public de soins de santé doit être renforcé, selon la Dre Tam

Il s’agit là d’une des nombreuses recommandations que contient le rapport annuel de l’Agence de la santé publique du Canada ASPC , qui a été déposé lundi à la Chambre des communes par le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Le rapport plaide globalement pour un renforcement du système de santé publique au pays, afin qu’il soit mieux préparé à répondre à d’autres enjeux qui sont de son ressort, comme les répercussions des changements climatiques, la crise des opioïdes et la dégradation de la santé mentale.

La pandémie de COVID-19 a servi de signal d’alarme important. En d’autres mots, nous n’étions pas préparés à affronter une crise de santé publique de l’ampleur de la COVID-19 , a reconnu la Dre Tam en conférence de presse.

« Nous ne pouvons plus écarter les voix [qui réclament un changement] ni repousser des gestes nécessaires. Il y a de plus en plus de signaux urgents montrant que nous devons agir immédiatement. »