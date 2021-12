Les 5 mots de l’année 2021

L'actualité a été riche en 2021. La gestion de la crise sanitaire et la relance de l'économie ont retenu considérablement l'attention médiatique. Si vous deviez résumer l’année en cinq mots, quels seraient-ils? ICI Ontario vous propose cette liste.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La vaccination contre la COVID-19 s'est accélérée en 2021. Photo : Radio-Canada

Symbole d’un retour à la normalité, le vaccin contre la COVID-19 aura été sur toutes les lèvres en 2021.

Si les premières doses du vaccin ont été administrées au pays à la fin de l’an passé, c’est véritablement en 2021 que la campagne de vaccination s’est accélérée. Parmi les premières manches à se relever, celles des personnes âgées et des travailleurs de la santé.

À la mi-décembre, 88 % de la population ontarienne de 12 ans et plus était complètement vacciné. C’est maintenant au tour des enfants de 5 à 11 ans d’obtenir leurs doses du vaccin, et dès l’aube de 2022, les autorités fédérales espèrent pouvoir vacciner les tout petits.

Le mot vaccin aura également été source de division et de débats politiques, puisqu’il est suivi de près par « politique de vaccination obligatoire », « passeport vaccinal » ou encore de « mouvance antivaccin ».

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La découverte de restes d'enfants dans un ancien pensionnat pour Autochtones, à Kamloops, en Colombie-Britannique a provoqué une onde de choc à travers le pays. Photo : Radio-Canada

Les restes de 215 enfants ont été retrouvés en mai dernier sur le terrain de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Cette découverte, et celles qui vont suivre, n’est-elle que la pointe de l’iceberg? Certes, elles ont ébranlé le pays d’un océan à l’autre, et remis à l’avant-scène l'importance de la vérité avant d’achever une réelle réconciliation avec les peuples autochtones.

Ces lieux de sépultures illustrent une page sombre, voire honteuse, de l’histoire canadienne.

Les pensionnats pour Autochtones étaient financés par le gouvernement fédéral et gérés par l’Église. Qu’est-il donc arrivé à ces enfants autochtones arrachés à leurs familles? Et cela, sans compter les milliers de survivants qui ont subi des abus physiques et sexuels dans ces établissements.

En Ontario, selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada, 18 pensionnats ont été mis en service entre 1832 et 1991. La Commission y signale au moins 426 décès, parmi les 3200 au pays. Ce nombre est fort probablement sous-estimé, selon plusieurs.

Les sépultures anonymes découvertes en 2021 constituent un indice de plus.

Des recherches ont été entamées cet automne sur le terrain du premier pensionnat au pays, le Mohawk Institute, situé à Brantford, ouvert de 1831 à 1970. Le début d’un voyage solennel, « dans l'espoir de récupérer tous nos enfants ».

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Il aura été beaucoup question de la hausse du taux d'inflation en 2021. Il risque de rester encore d'actualité en 2022. Photo : Radio-Canada

Il faut remonter à près de 20 ans, en 2003, pour une telle augmentation annuelle de l’inflation au Canada. Elle s’établissait à 4,7 % en novembre, loin de la cible de 2 % de la Banque du Canada.

Parmi ses principaux moteurs, on retrouve, sans surprise, le prix de l’essence, la hausse des coûts du logement et celle du panier d'épicerie, qui est d’ailleurs appelé à continuer d’augmenter en 2022.

Les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et les effets de la pandémie sont également à l’origine de la flambée des prix.

La Banque du Canada croit que l’inflation demeurera élevée au cours des prochains mois, avant de revenir autour de 2 % au cours de la deuxième moitié de l’année 2022.

Les gouvernements seront assurément appelés à agir l’an prochain contre l’augmentation du coût de la vie. Gageons qu’il retiendra l’attention lors de la campagne électorale provinciale : l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure dès janvier en Ontario ne peut être l’unique solution.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les conséquences du réchauffement climatique se font sentir partout sur la planète. Photo : Radio-Canada

La lutte contre la pandémie est-elle une répétition générale pour celle contre le réchauffement planétaire? Autrement dit, quelles leçons pouvons-nous tirer de la crise sanitaire pour surmonter l’obstacle de taille que représentent les changements climatiques?

En 2021, tout comme les années précédentes, les épisodes météorologiques extrêmes se sont multipliés : les rapports alarmants, à la veille de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques (COP26), aussi.

Vagues de chaleur, sécheresse, inondations, feux de forêt, tornades, fonte des glaces, etc. : le réchauffement climatique se fait déjà sentir et les scientifiques nous prédisent des scénarios catastrophiques si rien n’est fait, ou trop peu.

Selon le Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  De nombreux mouvements de solidarité se sont organisés au Canada en 2021. Photo : Radio-Canada

Finissons ce choix des 5 mots pour résumer l’actualité en 2021 sur une note d’espoir. Au cœur de chaque crise, se trouvent des exemples de solidarité.

La pandémie a également ouvert nos yeux sur les plus vulnérables d’entre nous, dont ceux qui ne parviennent pas à manger à leur faim.

Les banques alimentaires sont plus sollicitées que jamais. Celles dans le Grand Toronto par exemple ont connu cette année une augmentation fulgurante de leur clientèle.

La solidarité s’est également exprimée par le mouvement orange, en soutien aux peuples autochtones. Les chandails orange se sont envolés à l’approche de la fête du Canada, boycottée par certains, dans la foulée des découvertes des tombes anonymes.

Et puis, les catastrophes à l’international ont suscité la solidarité des diasporas. Pensons à la communauté haïtienne, mobilisée après le tremblement de terre en août dernier.

Ou encore à la diaspora libanaise, qui continue de contribuer à l’aide humanitaire, déployée à Beyrouth, en pleine crise économique et politique.