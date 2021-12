Deux sièges vacants au conseil municipal de Latchford

Le conseiller municipal à l’origine de la publication Facebook qui avait généré de vives réactions et du harcèlement contre la Dre Gretchen Roedde, Scott Green, a remis sa démission au début du mois de décembre.

En guise de solidarité, son collègue Perry Livingston a également remis sa démission.

L’affaire remonte au début d'août dernier, lorsque la Dre Gretchen Roedde a établi de nouvelles méthodes de livraison de soins de santé pour les patients non-vaccinés. La docteure recevait ceux-ci dans le terrain de stationnement de la clinique ou chez eux, afin de minimiser le risque de transmission à l'intérieur de la clinique.

M. Scott Green, ayant interprété ces règlements comme discriminatoires, a rédigé une publication sur les médias sociaux.

Après cette publication, la Dre Roedde a été victime de harcèlement, et a décidé de prendre sa retraite plus tôt, laissant la municipalité de 800 personnes sans médecin de famille à compter du mois d’avril prochain.

J’ai découvert plus tard que les informations que j’ai partagées sur les réseaux sociaux étaient erronées se désole le conseiller Green dans un communiqué de presse.

Ma publication est devenue un champ de bataille entre ceux qui appuient la vaccination et ceux qui sont contre, il y avait beaucoup de rage et de colère dans la section des commentaires , raconte-t-il.

À écouter : Réactions à la retraite hâtive de la seule médecin de Latchford

Divisions marquées au sein de la communauté

Même après avoir supprimé la publication, les divisions au sein de la communauté ont subsisté.

M. Green affirme avoir envoyé des lettres d’excuses à ses résidents et avoir contacté rapidement la Dre Roedde pour collaborer avec elle et s’assurer de pouvoir trouver un nouveau médecin pour la municipalité.

Mais ces gestes n’ont pas suffi à calmer la tempête, selon le conseiller Green. Il affirme avoir été, à son tour, victime de harcèlement verbal, de menaces de mort à son égard et celui de ses proches, et de l’intimidation au sein du conseil municipal.

Il a remis sa démission le 1er décembre dernier. Son collègue, Perry Livingston, a fait de même quelques jours plus tard.

Les deux hommes travaillent pour la même entreprise de pièces automobiles.

Le conseiller Green a vraiment été démonisé dans cette histoire, et on a été victime de harcèlement, même dans notre milieu de travail , déplore M. Livingston.

J’ai réfléchi et j’ai décidé que la politique municipale n’est plus pour moi , relate-t-il. Ça va me manquer, c’était une partie importante de ma vie.

Il y a eu des erreurs et des problèmes de communication , admet-il.

Du jamais vu , selon le maire

Le maire de Latchford, George Lefebvre, souligne que la situation est hautement inhabituelle. En 40 ans de politique municipale, je n’ai jamais vu une situation comme celle-ci.

George Lefebvre est le maire de Latchford. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le conseil municipal acceptera la démission des deux conseillers municipaux lors de la prochaine rencontre prévue mardi soir.

Ils décideront alors d’annoncer les postes vacants au sein du conseil municipal et de commencer à accepter de nouvelles candidatures.