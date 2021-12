Un guide contre le profilage ethnique allégué des corps de police au Canada

Le document en ligne s'intitule Know Your Rights Guide on Racial Profiling and Police Stops (Guide de connaissance de vos droits sur le profilage racial et les contrôles de police).

Il offre au public des informations sur les façons de répondre aux policiers lorsque des citoyens se font interpeller sans raison sur la voie publique.

Le guide leur suggère même de ne pas répondre aux questions sur le fait ou carrément de prendre leur distance avec la police.

L'Association soutient que ces interpellations aléatoires sont discriminatoires, parce qu'elles violent notamment les droits des citoyens à la dignité et à la vie privée.

Elle parle d'un outil de prévention dans l'éventualité où un citoyen aboutirait dans l'appareil judiciaire après l'une de ces interpellations.

Manifestation contre le profilage racial au Canada. (Archives) Photo : Radio-Canada

L'Association canadienne des libertés civiles ACLC laisse aussi entendre que cet outil permettra de leur donner la possibilité de trouver leur propre voix et de savoir l'exprimer devant des policiers.

Il y a encore trop d'Autochtones, de Noirs et d'autres personnes issues de groupes marginalisés qui se font interpeller dans la rue sans raison , explique l'avocate Noa Mendelsohn Aviv, la directrice des programmes d'équité au sein de l'Association canadienne des libertés civiles ACLC .

L'Association rappelle que les Autochtones et les Afro-Canadiens sont surreprésentés dans le système carcéral au Canada.

Noa Mendelsohn Aviv a la responsabilité des programmes d'équité à l'Association canadienne des libertés civiles. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Me Mendelsohn Aviv ajoute que des jeunes ont approché son association pour lui demander les façons de défendre leurs droits dans une telle situation. Ils nous ont demandé quels étaient les droits dont ils jouissaient et ce guide leur donne des réponses à leurs questions , dit-elle.

L'Association souligne que les policiers profitent souvent de l'ignorance des individus pour les interroger dans la rue. Le profilage racial à des répercussions désastreuses sur la vie de beaucoup d'Autochtones et de Noirs au Canada et sur la société en général , précise Akwasi Owusu-Bempah, le conseiller spécial en matière de racisme antinoir au sein de l'Association canadienne des libertés civiles ACLC .

Elle pense par ailleurs que les policiers seront dorénavant plus vigilants en interpellant des citoyens de couleur dans la rue grâce à ce guide, qui permettra, selon elle, de briser le cycle du profilage, de la surveillance accrue de la police et de la criminalisation des Autochtones, des Noirs et des membres de groupes marginalisés .

L'Association canadienne des libertés civiles ACLC fait savoir qu'elle compte faire la promotion de son guide au pays, en allant à la rencontre des jeunes, des groupes communautaires, des éducateurs et des militants qui défendent les droits de la personne.

À l'heure actuelle, seule la version anglaise du guide est disponible.