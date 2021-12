Les policiers de Sherbrooke surveillent les consignes sanitaires dans les bars

Les patrouilleurs ont remis des constats d’infraction généraux à deux bars : la Microdistillerie et du Bar-café Le Mondial, indique le Service de police de Sherbrooke (SPS) dans un communiqué.

Au total, onze bars ont reçu la visite du Service de police de Sherbrooke dans la soirée de vendredi.

Il a entre autres constaté le non-respect de la consigne du port du masque lors des déplacements, de la distanciation physique d’un mètre et de la vérification du passeport vaccinal.

Le Service de police de Sherbrooke SPS explique qu’au centre-ville, le manquement au port du masque par les serveurs qui le portaient sous le menton a été constaté. Un avertissement avait déjà été donné à cet endroit.

Des avertissements ont été donnés aussi à certains établissements sans que le Service de police de Sherbrooke SPS intervienne davantage.

« Le ministère de la Sécurité publique du Québec nous a demandé d’effectuer ces opérations pour rappeler les règles sanitaires dans les établissements licenciés, dont la vérification du passeport vaccinal. » — Une citation de Patrick Roy, inspecteur à la surveillance du territoire au SPS

Ces rapports d’infraction généraux ont été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui déterminera si des contraventions doivent être données et si des procédures seront entamées par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Le Service de police de Sherbrooke SPS poursuivra ces opérations de surveillance la fin de semaine prochaine.

Des sanctions

Au cours des derniers mois, certains établissements à Sherbrooke ont été sanctionnés. Par exemple, des scellés ont été apposés sur les bouteilles d’alcool du Savo entre les 25 et 29 novembre dernier. Des images de rassemblement avaient circulé sur les réseaux sociaux à la suite d’une soirée en octobre 2020.

Nombre de personnes trop important, absence de distanciation, clients debout et port inadéquat du couvre-visage comptent parmi les éléments que le propriétaire du Savo a admis.

« La situation découlant de cette pandémie est pour le moins précaire et peut évoluer de manière imprévisible, ce qui requiert le respect strict par l’ensemble de la population des ordonnances émises par le gouvernement visant à protéger la santé et la vie, incluant les titulaires de permis d’alcool », explique la régisseuse, Marie-Jeanne Duval.

Le bar Mi-Vallon a aussi subi le même sort l’été dernier. Un rassemblement d'une dizaine de personnes y avait été constaté en dehors des heures permises alors que les clients y consommaient des boissons alcoolisées en position debout.

« Il s’agit, en l’occurrence, de manquements constatés qui comportent une gravité objective appréciable dans le contexte d’une pandémie que le gouvernement tente de contenir par le biais de mesures sanitaires certes contraignantes, mais nécessaires », explique la Régie des alcools des courses et des jeux RACJ dans sa décision.