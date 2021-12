Blake Desjarlais et la nouvelle Alberta

Sauf que si on gratte un peu et qu’on s’éloigne des clichés associés à la province encore majoritairement conservatrice, on constate que Blake Desjarlais ressemble beaucoup à son environnement.

Pour apprendre à connaître le nouvel élu néo-démocrate, il faut d’abord connaître la circonscription qu’il représente. Edmonton Griesbach se trouve au cœur de la capitale albertaine, un peu à l’est du centre-ville. À la fois diversifiée et marginalisée, on y trouve des cafés branchés et des pawnshops, des galeries d’art et des magasins d’alcool aux façades défraîchies, de jeunes entrepreneurs et des Autochtones en situation d’itinérance.

Ce secteur d’Edmonton est l'un des plus pauvres en Alberta, souligne Blake Desjarlais lors d’un entretien accordé sur la 112e venue, une des artères principales de la circonscription. C’est justement en faisant campagne sur des enjeux sociaux, qui sont ici omniprésents, que le jeune homme de 27 ans croit avoir été capable de déloger le député conservateur sortant.

La pauvreté, l’accès au logement abordable, la santé mentale, les dépendances, ce sont des questions sérieuses dans plusieurs secteurs de la circonscription , énumère-t-il.

Blake Desjarlais et le chef du NPD Jagmeet Singh lors d'un événement de campagne à Edmonton. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) espérait vraiment ravir la circonscription aux conservateurs, comme en ont fait foi les nombreux arrêts du chef Jagmeet Singh durant la campagne. N’empêche, voir le NPD faire un gain en Alberta, et ainsi doubler le nombre d’élus néo-démocrates fédéraux dans une province résolument bleue au fédéral, constituait-il une certaine surprise pour Blake Desjarlais? Pas tellement, répond-il.

« Je pense que l’Alberta change, mais qu’en même temps, il y a toujours eu un mouvement progressiste qui passait sous le radar et qui n’avait pas eu la chance de s’unir comme on l’a vu durant la dernière élection. » — Une citation de Blake Desjarlais, député d'Edmonton Griesbach

Une voix différente aux Communes

L’histoire personnelle de Blake Desjarlais est loin d’être commune si on la compare à celle des autres députés.

Élevé par une tante dans une communauté métisse du nord de l’Alberta, l’élu est le fils d’une travailleuse du sexe autochtone et toxicomane, survivante de la rafle des années 60 durant laquelle des milliers d’enfants autochtones ont été arrachés à leur famille pour être élevés dans des familles blanches.

Dès sa naissance, ses chances de réussir dans la vie ont été lourdement handicapées. Une notion qui ne quitte jamais Blake Desjarlais.

J’étais très proche de la mort. De plusieurs manières, ce pays a créé un contexte où nombre de jeunes Autochtones sont placés dans une situation d’échec , laisse-t-il tomber.

Blake Desjarlais est aussi le premier député fédéral bispirituel, c’est-à-dire qu'il se positionne sur un spectre d’identités de genre et d’orientations sexuelles uniques aux peuples autochtones.

À la Chambre des communes, son bagage et sa perspective détonnent. Quand il se lève en Chambre, c’est pour redonner une voix à ceux et celles qui n’en ont pas.

Si on ne parle pas de ces réalités-là [autochtones], surtout dans les plus hautes sphères du pouvoir du pays, comment pouvons-nous provoquer du changement dans la population? Comment pouvons-nous provoquer du changement social et culturel? Quand on retrouve des Autochtones dans les institutions, pas juste fédérales, mais dans toutes, et que nous sommes intégrés, on peut vraiment concevoir le Canada comme une nation dont les racines se trouvent dans sa réalité autochtone , soutient-il.

Blake Desjarlais à la Chambre des communes Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Si l’engagement politique de Blake Desjarlais est aujourd’hui total, celui qui était le directeur des affaires publiques du Conseil Métis de l’Alberta a toutefois cru pendant longtemps qu’il ne voulait pas devenir politicien fédéral. Le néo-démocrate admet avoir eu de la difficulté à réconcilier son identité métisse et sa participation au sein d’une institution héritière du colonialisme.

C’était un conflit dans mon esprit [...] Mais au final nous avons tout à gagner de participer à la politique fédérale. Il faut éliminer les barrières qui empêchent les Autochtones de se présenter et les encourager à le faire.

L’importance des petits pas

Nouvellement nommée au Sénat, Michèle Audette se reconnaît dans l’hésitation de Blake Desjarlais à se lancer dans la machine fédérale à un jeune âge. Elle croit que, malgré leurs réticences, les Autochtones ont tout intérêt à y faire leur place.

Sans eux, l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones par le Canada ou encore la nomination de Mary Simon au poste de gouverneure générale ne seraient peut-être pas arrivées.

La sénatrice Michèle Audette a été assermentée lundi en langue innue, une première dans l'histoire du Sénat. Photo : Capture d'écran, Parlement du Canada

Si on avait été en marge, ça n'aurait pas été à l’agenda politique, alors que de l’intérieur on peut sensibiliser, brasser, mobiliser et créer des alliances , explique-t-elle.

Le sacrifice, ou l’énergie que je donne, c’est d’être à l’intérieur et de faire de petits pas. Et quand on additionne nos petits pas, des fois on amène de grands changements , ajoute la sénatrice du Québec.

L’après-Kamloops

Après une année où le drame des pensionnats a secoué le pays, les représentants autochtones au Parlement estiment que leur rôle est plus important que jamais.

Michèle Audette veut se servir de son siège au Sénat pour rappeler à ses collègues que les terribles découvertes de Kamloops et ailleurs ne doivent pas tomber dans l’oubli.

« Les gens maintenant ne peuvent plus dire : "ce n’est qu’une histoire quelque part, un moment donné et c’est isolé comme cas". Ils peuvent plus dire ça. Donc là, c’est à nous d’être mobilisateurs et pédagogues. » — Une citation de Michèle Audette, sénatrice

Lorsqu’on évoque la réconciliation avec les peuples autochtones, Blake Desjarlais lance un avertissement : Le Canada est, selon lui, loin de s'en approcher.

Je ne crois pas que nous nous sommes rendus à même pouvoir parler de réconciliation au Parlement. Nous sommes encore à l’étape de connaître et comprendre la vérité entourant les pensionnats. Kamloops a servi d’éveil et confirmé que l’histoire des pensionnats est vraie. J’ai été affecté par cette histoire, comme tous les Autochtones au pays.

Le député néo-démocrate croit que le Canada doit d’abord mettre en lumière l’étendue du drame des pensionnats et il compte bien faire pression sur le gouvernement fédéral pour y arriver.

Justice sociale, lutte contre les inégalités économiques et le racisme, réconciliation : la liste des choses que veut accomplir Blake Desjarlais à la Chambre des communes est longue.

Et pour lui, il n’y a pas de temps à perdre, les plus marginalisés du pays ont déjà trop attendu.