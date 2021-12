Prévisions économiques : les voyants sont au vert pour la Gaspésie-Les Îles

La région va très bien cette année, elle enregistre une hausse assez importante et le taux de chômage va commencer à diminuer , présente Chantal Routhier, économiste senior chez Desjardins, dans ses prévisions économiques annuelles.

L'énergie renouvelable et la pêche, des secteurs en croissance

Les investissements sont nombreux sur le territoire, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.

L'entreprise LM Wind Power prévoit réaliser, d'ici l'automne 2022, l'expansion de son usine de pales d'éoliennes à Gaspé. Le projet est estimé à 170 millions de dollars et devrait créer jusqu'à 200 emplois. Chantal Routhier ajoute aussi qu' avec Hydro Québec qui relance les processus d'appels d'offres pour l'éolien, il y a une forte probabilité que d'autres projets se réalisent en Gaspésie.

Le prix au débarquement du homard bat des records en Gaspésie et aux Îles (archives). Photo : La Presse canadienne / Nathan Rochford

Le secteur des pêches connaît aussi une belle saison.

La reprise économique et la réouverture des restaurants ont fait gonfler le prix au débarquement du homard en Gaspésie comme aux Îles. Et des investissements du Fonds des pêches du Québec permettent d'appuyer la réalisation de 13 projets innovants à hauteur de 1,2 million de dollars. Ça a permis au secteur de reprendre rapidement le niveau d'activité qu'il avait connu avant la pandémie , note l'économiste.

Le tourisme exacerbe le manque de logement

Avec la levée progressive des mesures sanitaires, l'industrie touristique a connu une année record. Tourisme Gaspésie comptabilise plus de 500 000 visiteurs entre juin et septembre tandis que les Îles ont accueilli le double de visiteurs enregistrés en 2020.

Tourisme Gaspésie comptabilise plus de 500 000 visiteurs entre juin et septembre 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le retour des touristes a exacerbé le manque de logements sur le territoire. Le taux d'inoccupation de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine a baissé à 1 % au cours de la dernière année.

Sur le territoire madelinot, il touche le 0 %. La situation est préoccupante puisque la Croix-Rouge a été contrainte de déployer cet été un hébergement d'urgence pour les familles sans logis.

Pour autant, 172 nouvelles habitations ont été construites en 2020 mais le marché de l'habitation devrait ralentir cette année. La raison que pointe Chantal Routhier, c'est le prix des matériaux qui a dissuadé les promoteurs de lancer de nouvelles constructions.

En revanche, la revente de propriétés existantes connaît une croissance exceptionnelle. Le déséquilibre entre l'offre et la demande des nouveaux arrivants a fait bondir les prix de vente de 5,7 % en 2020, et 17 % en 2021.

L'accroissement démographique, de courte durée?

La démocratisation du télétravail et la recherche d'un cadre de vie éloigné des centres urbains, au sortir de la pandémie, ont convaincu de nombreux Québécois en provenance de la Montérégie, de Montréal et de Lanaudière de descendre le fleuve vers la Gaspésie. Le territoire observe la plus importante hausse démographique depuis au moins 30 ans. Au total, 681 nouveaux résidents se sont établis sur le territoire.

Pour autant, l'économiste voit une ombre au tableau : la migration interrégionale ne sera pas suffisante pour compenser la disparition de la population vieillissante à moyen terme.

Chantal Routhier, économiste senior chez Desjardins, s'inquiète du vieillissement de la population sur le territoire (archives). Photo : Courtoisie Desjardins

« L'envers de la médaille de l'expansion économique de la Gaspésie-les-Îles depuis les dernières années, c'est ça rajoute une pression sur la demande d'emploi. » — Une citation de Chantal Routhier, économiste senior

On a de moins en moins de main-d'œuvre disponible et les entreprises en ont de plus en plus besoin, parce qu'on est en croissance , résume l'auteure du dossier sur les prévisions économiques régionales. On n'est pas surpris dans ce cas-ci de voir des taux de postes vacants aussi élevés , ajoute-t-elle. Selon Statistique Canada, il y avait 1925 postes vacants au 2e trimestre cette année.

La bonne nouvelle, c'est que cette tendance pourrait s'inverser en tenant compte de l'arrivée de la main-d'œuvre étrangère. On sait qu'il y a des intentions au niveau du gouvernement d'essayer de promouvoir davantage l'arrivée des immigrants en région , soutient Chantal Routhier.

Cette tendance pourrait être intégrée dans l'analyse des prochaines études annuelles.