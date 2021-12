Golden Globes : 3 nominations pour Dune et Denis Villeneuve

En plus de la nomination de Denis Villeneuve, l’adaptation cinématographique du roman de Frank Herbert est aussi en compétition dans les catégories de la meilleure trame sonore originale et du meilleur film dramatique.

C'est Snoop Dogg qui a égrené la liste des finalistes, écorchant au passage le nom de Denis Villeneuve, le rebaptisant « Denis Villanueva ».

Belfast et Le pouvoir du chien en tête

Les films Belfast et Le pouvoir du chien (The Power of the Dog), produit par le Québécois Roger Frappier, dominent les nominations : ils sont chacun en lice dans sept catégories, notamment celle du meilleur film dramatique, aux côtés de Dune, de Denis Villeneuve; de Coda : le cœur à la musique (Coda), de la réalisatrice Sian Heder; et de La méthode Williams (King Richard), de Reinaldo Marcus Green.

Dans la catégorie de la comédie ou du film musical de l’année, les finalistes sont : la comédie apocalyptique d'Adam McKay Don’t Look Up : Déni cosmique (Don’t Look Up); Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson; West Side Story, de Steven Spielberg; Tick, Tick... Boom!, de Lin-Manuel Miranda; et Cyrano, de Joe Wright.

Will Smith, Kristen Stewart et Lady Gaga

Du côté des acteurs et actrices, Will Smith est nommé pour son rôle dans La méthode Williams; Kristen Stewart pour son interprétation de Lady Diana dans Spencer; Rachel Zegler pour son incarnation de Maria dans West Side Story; Leonardo DiCaprio pour Don’t Look Down : Déni cosmique; Denzel Washington pour Macbeth; Ben Affleck pour The Tender Bar; et Lady Gaga pour La saga Gucci (House of Gucci).

Le géant de la diffusion en continu Netflix fait une fois de plus sentir sa présence avec 17 nominations, contre 34 l’an dernier, partagées entre cinéma et télévision.

Après une salve de critiques, pas de gala télévisé

La chaîne de télévision américaine NBC avait annoncé en mai qu'elle ne diffuserait pas la cérémonie des Golden Globes en 2022; une décision survenue après de vives critiques de la part de l’industrie du divertissement relativement à son manque de diversité et de transparence.

Comme cela se fait depuis de nombreuses années, l'association a réuni des journalistes au Beverly Hilton pour annoncer ses finalistes en vue des 79es Golden Globes. Néanmoins, cette fois, il n'y a pas eu d'émission matinale diffusée en direct ou de grandes vedettes de Hollywood célébrant immédiatement leur nomination.

À Hollywood, plusieurs estiment qu'il était trop tôt pour que la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) reprenne ses activités comme d'habitude. Certaines personnes préféreraient même voir les Globes disparaître pour de bon.

Une organisation en pleine reconstruction

L'association affirme qu'au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis son gala de 2021, elle s'est reconstruite. L'organisation a ajouté un responsable de la diversité, remanié son conseil d'administration et intronisé 21 nouveaux membres, dont six journalistes de la communauté noire.

Elle a également fait entrer l'organisation de défense des droits civiques National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), dans le cadre d'un partenariat de cinq ans, et mis à jour son code de conduite.

Un article du Los Angeles Times avait plus tôt détaillé certains des comportements contraires à l'éthique de la HFPA et révélé que parmi ses 87 membres possédant le droit de vote, il n'y avait aucun ou aucune journaliste de la communauté noire.

Les studios ont déclaré qu'ils boycotteraient les Golden Globes, et plus de 100 firmes de relations publiques ont déclaré que leur clientèle n’y participerait pas tant que la HFPA n'aurait pas rapidement mis en œuvre un changement profond et durable . Tom Cruise a même retourné ses trois Golden Globes.

Malgré l’absence de gala télévisé, l'organisation des Globes prévoit toujours annoncer les prix le 9 janvier, mais elle n'a donné aucun détail sur le type de cérémonie qui sera organisée.