Pénurie de main-d’œuvre : des PME de l’Î.-P.-É. demandent l’aide du gouvernement

Près de six propriétaires de petites et moyennes entreprises sur dix à l’Île-du-Prince-Édouard croient que le gouvernement provincial n’en fait pas assez pour les aider à recruter du personnel, selon un rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Le document rassemble des données de Statistique Canada et d’un sondage réalisé auprès des membres de l’organisme.

À l’Île-du-Prince-Édouard, 70 % des propriétaires de petites entreprises affirment également que le gouvernement provincial devrait jouer un rôle plus important pour attirer davantage de professionnels.

« Ce que le gouvernement provincial pourrait faire, ce serait d’aider dans la promotion des emplois qui doivent être pourvus, d’être en mesure de faire des foires à l’emploi pour aider les employeurs à trouver des employés, ainsi que d’aider les entreprises avec des programmes de jumelage. » — Une citation de Louis-Philippe Gauthier, directeur aux affaires législatives en Atlantique, à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

La pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs de l’économie insulaire s’est aggravée depuis le début de la pandémie, indique le rapport.

La réalité, c’est que 64 % de nos membres à l’Île-du-Prince-Édouard indiquent avoir de la difficulté à trouver et à retenir des employés , précise Louis-Philippe Gauthier, directeur aux affaires législatives en Atlantique, à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Pour Louis-Philippe Gauthier, directeur des affaires législatives en Atlantique pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, le gouvernement de l'île devrait mieux communiquer avec les propriétaires d'entreprises sur ses programmes d'aide. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les chiffres de l’île concernant la difficulté à recruter se retrouvent au-dessus de la moyenne nationale.

Sur l’échelle nationale, 55 % des petites et moyennes entreprises au Canada affirment éprouver des difficultés à recruter.

Le Nouveau-Brunswick dépasse aussi cette moyenne avec 60 % des petites et moyennes entreprises ayant du mal à trouver des employés.

En Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, les chiffres dépassent les 50 %, mais restent néanmoins au-dessous de la moyenne canadienne.

Un problème de communication

Bien qu’une trentaine de programmes d’aide provinciaux soient offerts aux petites entreprises à l’île à l’heure actuelle, 37 % des entrepreneurs disent ne pas être au courant de ces opportunités de financement.

Évidemment, c’est une question de communication que le gouvernement peut corriger et mieux communiquer avec les petites et moyennes entreprises , ajoute Louis-Philippe Gauthier, directeur aux affaires législatives en Atlantique, à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

L'exode de personnel vers d’autres secteurs et des professionnels de plus en plus scolarisés à la recherche d'emplois plus spécialisés feraient partie des causes de la pénurie dans certains secteurs, comme ceux de l’hôtellerie et de la restauration, indique le rapport.

Au-delà de la crise économique engendrée par la pandémie, le vieillissent de la population et la difficulté à trouver des candidats ayant les compétences requises dans les secteurs en demande contribueraient aussi à la difficulté de trouver des nouveaux employés, selon le directeur aux affaires législatives en Atlantique, à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

L'augmentation des salaires

Même l’augmentation de salaire ne serait pas suffisante pour attirer des employés.

Plus de huit entreprises sur dix au pays disent avoir augmenté les salaires afin d’attirer des candidats, mais le taux de réussite n’a été que de 31 %, selon le rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Le gouvernement fédéral devrait aussi faire sa part en simplifiant le recrutement de travailleurs étrangers pour les petites et moyennes entreprises, indique le rapport.