Un premier doctorat en science de la famille à l’UQO

Un nouveau doctorat en science de la famille voit le jour à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), une première au Québec et dans la francophonie canadienne. La formation relève de la collaboration entre les départements de travail social et de sciences infirmières, soit d’une vingtaine de professeurs.

C’est après sept ans de travail que le programme interdisciplinaire a finalement été annoncé, lundi, par la rectrice de l’établissement d’études supérieures, Murielle Laberge, et par le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

Il permettra, à long terme, d’améliorer les services, les soins et les politiques publiques adaptées aux besoins des familles actuelles et futures, par le biais de recherches sur la diversité familiale contemporaine.

Le doctorat en science de la famille va nous permettre de réfléchir et de discuter de réalités qui sont complexes aujourd’hui, mais auxquelles les familles sont confrontées en vue de trouver des solutions et des stratégies efficaces pour favoriser le bien-être de toutes les familles, peu importe le statut , explique Geneviève Pagé qui est professeure au Département de travail social.

Geneviève Pagé est professeure au Département de travail social à l'UQO. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Une première cohorte de trois étudiants a été admise, en septembre.

Maintenant que l’annonce du programme a été faite, Mme Pagé s’attend à ce que le doctorat, dont la capacité maximale est de 15 étudiants, gagne en popularité.

Entre autres, l’expertise des étudiants contribuera à l’amélioration du bien-être des familles et au développement ainsi qu’à l’évaluation de programmes d’intervention.

Ça ouvre la porte à des sujets très variés : la procréation pour autrui, l’adoption, le deuil périnatal, la conciliation travail-études-famille, l’engagement des pères auprès des enfants, les proches aidants, la protection de la jeunesse, l’homoparentalité, le droit coutumier autochtone, la violence conjugale et familiale et les conséquences de la pandémie sur les enfants et sur les familles , mentionne la professeure.

Les doctorants peuvent mettre à profit leurs apprentissages en travaillant en recherche, en milieu clinique ou en occupant des postes de gestion. Ça permet vraiment que les sujets de recherche qui se développent répondent directement aux réalités et problématiques qui sont vécues , estime Mme Pagé.

Selon la rectrice de l’Université du Québec en Outaouais UQO , cette formation et les recherches qui en découleront auront un impact considérable dans la collectivité.

En Outaouais, l’étroite collaboration entre l’enseignement supérieur et le milieu de la santé et des services sociaux est d’autant plus nécessaire et vitale puisque notre région a historiquement été sous-financée à cet égard , souligne Mme Laberge.

Mathieu Lacombe, député responsable de la région de l'Outaouais et ministre de la Famille Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Mathieu Lacombe estime que le doctorat en science de la famille permet maintenant la recherche sur la famille, et ultimement, aura des impacts sur les décisions prises par les gouvernements.

Quand on prend des décisions, on ne fait pas ça en flippant un 25 sous. […] On se base sur l’avis […] des professionnels. […] D’avoir des spécialistes qui vont avoir étudié la famille, les problématiques, les enjeux qui touchent la famille […], ça va nous permettre de prendre, à terme, de meilleures décisions , fait-il falloir.

Le doctorat est offert au campus de l’Université du Québec en Outaouais UQO à Gatineau et à Saint-Jérôme, à temps plein et à temps partiel. Des cours sont également offerts en ligne.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais s'est quant à lui dit fier de voir ce programme se concrétiser. C'est une excellente nouvelle puisque plusieurs opportunités sont envisagées avec le centre de recherche et [il] permettra de créer un bassin d'employés qui pourrait bénéficier de ce programme pour promouvoir des services de qualité à la famille , a commenté le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Avec les informations de Laurie Trudel et Rosalie Sinclair