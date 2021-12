Le Collège des médecins pour l’élargissement de l’aide médicale à mourir

Le Collège des médecins veut avant tout que Québec et Ottawa harmonisent les termes de leurs lois, qui peuvent prêter à confusion, selon ces professionnels de la santé. C'est urgent , martèle le président du Collège, Mauril Gaudreault, qui réitère une demande souvent formulée.

Les médecins se sont ralliés sur un élargissement de la loi concernant : le trouble neurocognitif, la maladie mentale et les mineurs.

À l’instar du gouvernement, le Collège estime que l’Aide médicale à mourir AMM peut être envisagée pour les personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs.

Nous sommes tout à fait d’accord avec eux , décrète le président du Collège, Mauril Gaudreault.

Troubles neurocognitifs et de santé mentale

Ainsi, une personne qui reçoit un diagnostic d’alzheimer, de sclérose en plaques, de sclérose latérale amyotrophique, de démence ou de maladie de Parkinson pourrait, avec une demande anticipée, obtenir l'aide médicale à mourir. Et malgré sa demande, elle pourrait par la suite y renoncer.

Un refus du traitement devra être respecté , précise le Collège.

Au chapitre des maladies mentales, le Collège est aussi favorable à l’élargissement de l’admissibilité de l’Aide médicale à mourir AMM .

Il faut reconnaître que le niveau de souffrance élevé engendré par certains problèmes de santé mentale peut être aussi inapaisable que celui rencontré dans tout autre problème de santé , soulignent les médecins.

Les mineurs et les aînés

Les adolescents de 14 à 17 ans pourraient aussi demander de l'Aide médicale à mourir AMM dans des cas biens définis, comme l'explique le président du Collège, Mauril Gaudreault. Un jeune qui a passé 10 des 15 années de sa vie à l’hôpital, qui souffre depuis plusieurs années et qui a eu plusieurs traitements sans résultat .

Le Collège estime que l’Aide médicale à mourir AMM peut être approprié pour un bébé de moins d’un an, s'il est victime de souffrances extrêmes qui ne peuvent être soulagées, lorsqu'il est affecté par des malformations sévères ou des syndromes polysymptomatiques graves, qui annihilent toute perspective de survie .