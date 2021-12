Un hommage à David Bowie, comme lui-même « aurait voulu le faire »

Trois chanteuses, huit musiciens, trois choristes, vingt-six des plus importantes chansons de la période berlinoise du parcours créatif de David Bowie, décédé en janvier 2016: comme l’indique son titre, le spectacle se concentrera sur des pièces extraites des albums Station to Station, Low, Heroes, Lodger et Scary Monsters.

Toute cette musique sera jumelée à des projections sur l’équivalent d’un écran IMAX (soit 22 m de long par 16 m de haut, au moins) afin de proposer un spectacle immersif pour les fans du regretté chanteur.

« On voulait [...] créer des tableaux comme si on présentait Bowie sur une scène, mais à travers un œil plus muséal, un petit peu.[...] Jouer avec un spectacle hybride, qui était à mi-chemin entre le concert rock’n’roll hommage et un film artistique représentant l’époque. » — Une citation de Fred Caron, directeur de création numérique

Ambitieuse production multimédia entièrement canadienne, Heroes/Bowie/Berlin 1976-80 est une idée du metteur en scène Claude Larivée. Ce dernier a récemment remporté un Félix pour son travail sur Robert en CharleboisScope, spectacle auquel a également contribué M. Caron.

L’équipe de création de l’hommage au Britannique comprend aussi le directeur musical Daniel Lacoste, Jean-François Couture aux éclairages et à la scénographie, ainsi que Maud Saint-Germain (Chicago, Cabaret, Chantons sous la pluie) aux chorégraphies.

La période berlinoise

Des fleurs et des chandelles ont été déposées devant l'appartement de Berlin où a déjà vécu David Bowie, à l'annonce de son décès le 10 janvier 2016. Il avait 69 ans. Photo : AP Photo/Michael Sohn

Entre les classiques commerciaux attendus et les trésors parfois cachés sur la face B de Station to Station, Low, Heroes, Lodger et Scary Monsters, l’équilibre s’est fait par le biais de l’émotion.

Celle du contexte historique précis, de 1976 à 1980, et des lieux physiques dans lesquels ces chansons s’inscrivent et ont été créées. On a regardé beaucoup d’images de Berlin, des ponts, des images du Mur , mentionne l’Ottavien d’origine, qui a déjà travaillé avec Kiss, Mötley Cruë et le Cirque du Soleil, entre autres..

Celle aussi de cette période charnière toute personnelle au cours de laquelle Bowie cherche à passer justement de la période plus psychédélique où il consommait beaucoup de drogues à une période plus sobre, où il a une réflexion sur sa personne, sur sa responsabilité à travers le monde,[...] ce qui mène à des chansons comme Heroes, des chansons comme Major Tom , rappelle Fred Caron.

Si cela fait toujours chaud au cœur de travailler autour de grands classiques, ce dernier se réjouit personnellement d'avoir l'occasion de mettre en scène Warszawa, une pièce instrumentale de plus de six minutes écrite par Bowie et Brian Eno, et enregistrée sur Low (1977).

C’est une occasion très rare pour un spectacle de musique en live. C’est des moments qu’habituellement, on va pouvoir faire en cinéma ou en réalisation documentaire , fait-il valoir. C’est vraiment un long moment, où on fait vivre la musique et on fait vivre l’émotion à travers l’image, sans aucune présence scénique. Pour moi, c’était un défi qui était assez grand, mais qui a eu un impact assez important [...] sur comment je vais interpréter aussi la musique de mes prochains clients.

L’énergie de l’étoile filante

Pour éviter les écueils des comparaisons et de l’imitation, Claude Larivée a par ailleurs choisi trois voix féminines, dont l’identité sera dévoilée au début de 2022, pour livrer les pièces retenues. Un choix judicieux, de l’avis de M. Caron, parce que là, on a une interprétation des chansons, et non pas une caricature. On n’essaie pas de reproduire les mimiques scéniques de David .

Tout était question d’énergie, renchérit le directeur de création numérique. Il renvoie à l’image de l’étoile filante pour évoquer celle de Bowie. Selon lui, l’énergie de l’artiste à la silhouette longiligne, voire androgyne, n’était pas celle typiquement masculine et lourde du milieu du rock’n’roll de l’époque.

« Si vous regardez une étoile filante, c’est quelque chose qui a l’air très léger, qui est très magique, qui a un côté ludique. On dirait qu’elle flotte dans les airs, mais en fait, c’est une masse importante, c’est une masse qui engendre beaucoup de changements sur son passage. David Bowie et son œuvre, c’est un peu la même chose. » — Une citation de Fred Caron, directeur de création numérique

Après Ottawa (26 mars), puis Québec (30 mars), Montréal (15 avril) et Trois-Rivières (31 août), le spectacle sera présenté à Paris (4 novembre 2022) et Bruxelles (10 novembre 2022), avant d’entreprendre une tournée aux quatre coins de la France, à l’hiver 2023. Trente-cinq représentations y sont prévues, entre le 10 janvier, à Tours, et le 5 mars 2023, à Amiens.