Un retour enthousiaste dans les CPE

Le même scénario a été observé dans des centres de la petite enfance CPE des quatre coins de la province.

Les travailleuses de ces établissements, qui sont représentées tantôt par la Confédération des syndicats nationaux tantôt par la Centrale des syndicats du Québec, viennent de retourner au travail après s’être prononcées massivement en faveur d’ententes de principe conclues avec le gouvernement provincial mercredi dernier.

Ces syndiquées ont repris le collier avec joie.

J’ai hâte de voir les enfants. Je suis contente , a affirmé une éducatrice rencontrée à proximité de l'entrée d’un centre de la petite enfance de Chicoutimi.

L’enthousiasme était également palpable chez les parents interviewés à deux pas du même établissement.

Ça enlève un poids. Les enfants sont très heureux de retrouver leurs amis, leurs éducatrices. C’était facile de les préparer pour la garderie , a souligné une mère de famille.

C’est un soulagement pour les éducatrices et pour les familles. On leur confie ce qu’on a de plus précieux , a ajouté un père.