Marineland accusé au criminel en raison de spectacles de cétacés

La police de Niagara a découvert que des dauphins et des baleines ont été utilisés pour des spectacles au cours du mois d'août, et ce, sans autorisation, ce qui contrevient au Code criminel.

Depuis une modification juridique survenue en juin 2019, les cétacés captifs – les grands mammifères marins tels que les dauphins et les orques – ne peuvent être utilisés à des fins de représentation et de divertissement, à moins que le spectacle ne soit autorisé par une licence du gouvernement de l'Ontario.

Les faits reprochés n'ont pas encore subi l'examen des tribunaux.

L'enquête visant Marineland a été déclenchée à la fin de septembre par une plainte de Last Chance for Animals, une organisation à but non lucratif établie aux États-Unis. Une autre plainte de suivi a été déposée fin octobre sur l'utilisation illégale de dauphins et de bélugas à des fins de divertissement.

Que dit le Code criminel? Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne. Code criminel, article 452.2 (4)  (Nouvelle fenêtre)

Les représentants de Marineland comparaîtront au palais de justice le 14 février 2022 pour répondre à ces accusations.

Visée éducative

Le parc nie les allégations et rétorque que les dauphins et les baleines font partie d'une présentation éducative conçue par des experts.

Notre présentation d'animaux contient des mammifères marins reproduisant des comportements qu'ils présentent dans les environnements océaniques , s'est défendu Marineland dans un communiqué.

Ces comportements sont combinés avec un scénario éducatif présenté par le personnel de Marineland pour fournir une meilleure compréhension de ces espèces marines importantes.

Selon Marineland, l'accusation a été fomentée par des militants idéologiquement motivés , des termes employés par le parc d’attractions pour désigner le groupe Last Chance for Animals à l'origine de la plainte.

Le parc d'attractions dénonce également la pression exercée sur la Police régionale de Niagara pour qu'elle dépose une telle accusation .

« Nous attendons avec impatience l'occasion de nous défendre devant un tribunal où les sentiments de non-experts ne sont pas traités comme des faits et où la vérité prévaut. » — Une citation de Marineland

Le parc a également indiqué qu'il continuera à s'engager dans sa mission de recherche, d'éducation et de conservation et continuera à fournir des soins de classe mondiale aux animaux qui considèrent Marineland comme leur foyer .

Sanctuaire

Le parc a également annoncé lundi qu'il avait reçu une demande pour un projet de sanctuaire pour les baleines, afin que l'unique orque de Marineland, Kiska, et jusqu'à huit bélugas puissent vivre dans un refuge sauvage en Nouvelle-Écosse.

Marineland n'a aucune objection idéologique à ce que les baleines soient transférées dans le projet de sanctuaire ou dans toute autre installation répondant aux normes de soins requises par la loi canadienne, qui régit également Marineland , a commenté le parc.

Mais après avoir visité le site proposé dans une baie de la Nouvelle-Écosse, l'initiative est tombée à l'eau. Le projet de sanctuaire pour les baleines ne dispose d'aucun financement, d'aucune installation, d'aucun employé sur place et propose d'opérer dans une zone écologiquement toxique , a évalué Marineland, qui n'y enverra donc aucune baleine, mais reste ouvert à reprendre les discussions si la situation évoluait.

Dans l'eau chaude

Au cours des dernières années, un nombre inconnu de baleines sont mortes à Marineland.

Depuis des mois, l'équipe des services de protection des animaux de la province s'inquiète notamment de la qualité de l'eau du parc aquatique.

Au début du mois de mai, les inspecteurs du gouvernement ont noté dans des documents judiciaires que tous les mammifères marins de Marineland étaient en détresse en raison de la mauvaise qualité de l'eau.

Les inspecteurs ont demandé à Marineland de réparer le système d'eau dans les bassins qui abritent les bélugas, les dauphins, les morses, les otaries et un épaulard, selon des documents obtenus par La Presse canadienne auprès de la Commission d'examen des soins aux animaux, un organisme quasi judiciaire qui s'occupe des différends et des appels dans les affaires de bien-être animal.

Le 18 mai, Marineland a fait appel en niant catégoriquement que les animaux étaient en détresse et en soutenant que le nombre inconnu de décès de baleines dans le parc n'était pas lié aux problèmes d'eau.

Le Whale Sanctuary Project n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.