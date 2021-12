Un projet de 27 M$ à l’Université de Sherbrooke pour découvrir de nouveaux médicaments

C'est la pénurie anticipée de médicaments, pendant la pandémie, qui a révélé l'urgence de garantir l'autonomie québécoise en matière d’approvisionnement . C'est donc pour prévenir une possible pénurie que l'Institut de pharmacologie de l'Université de Sherbrooke a mis en place ce projet, appelé Acuité Québec, qui s'attardera à l'action des médicaments développés en laboratoire grâce à des processus d’avant-garde basés sur l’intelligence artificielle et l’imagerie moléculaire .

Diverses spécialités composent le consortium Acuité Québec : la chimie, la pharmacologie, l’imagerie moléculaire et l’intelligence artificielle. Ensemble, les chercheurs souhaitent accélérer la création de nouvelles molécules avec une meilleure prédiction de l’efficacité sans effets indésirables , peut-on lire dans un communiqué de l'Université de Sherbrooke.

Parce que près de 9 fois sur 10, des effets secondaires imprévus ou une efficacité insuffisante se manifestent aux tests cliniques lors de l'élaboration d'un nouveau médicament. Ces molécules qui n’aboutissent jamais en pharmacie font exploser le coût des recherches et retardent l’arrivée de nouveaux traitements sur le marché.

Même que, selon l'Université de Sherbrooke, une baisse de la mise en marché de nouveaux médicaments est observée.

Création de 200 emplois

Le gouvernement du Québec participe au projet avec un financement de près de 14 millions de dollars. D'autres partenaires, dont 14 PME, une multinationale, des accélérateurs et incubateurs d’entreprise, et 5 institutions et centres de recherche participent aussi à l'aventure.

Cette subvention majeure permettra d’accélérer des travaux de recherche collaboratifs entre des laboratoires universitaires et de nombreuses entreprises du domaine des sciences de la santé. La synergie créée ne peut que conduire à raviver l’industrie pharmaceutique au Québec , soutient le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l’Université de Sherbrooke, Jean-Pierre Perreault.

Trois nouvelles entreprises devraient découler du projet Acuité Québec. Ainsi, près de 200 emplois (directs et indirects) pourraient être créés au cours des trois prochaines années.