La culture albertaine en 2021

Innovations, réorganisations et résilience ont été au rendez-vous dans le monde des arts en cette deuxième année de pandémie. La journaliste culturelle India Lafond dresse un bilan de ce qui a retenu l’attention en matière de culture en Alberta en 2021.

Événements

Cette année, plusieurs événements en personne ont été de retour en Alberta.

En raison de la pandémie, le festival Flying Canoë Volant a mis l'accent sur les installations lumineuses et sonores (archives). Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Le Festival Flying Canoë Volant fait partie de ces événements. Le festival, qui met en vedette la culture franco-albertaine et celle des Premières Nations, a permis à des milliers de personnes de célébrer l’hiver dans les sentiers du ravin Mill Creek,

La culture albertaine a rayonné jusqu’au Festival d’été francophone de Vancouver. L'album Hiver Nation, lancé en décembre 2020 et qui regroupe de nombreux artistes francophones de l'Alberta, a été présenté sur scène au Festival tenu en août.

Le Festival Edmonton chate a quant à lui axé sa programmation sur la relève et les artistes locaux. Présenté à l’extérieur de La Cité francophone d’Edmonton, l'événement a été un pari réussi, selon ses organisateurs.

Le RiRe est revenu cette année avec sa revue humoristique de l’année. Mettant en vedette les artistes Steve Jodoin, Vincent Fortier, Marie-Johanne Fogue Makou et Josée Thibeault, le spectacle baptisé Le Code QRiRe a diverti les Edmontoniens en s’inspirant de l’actualité.

La revue humoristique de fin d'année était de retour devant public au théâtre de La Cité francophone à Edmonton. Photo : Radio-Canada

Théâtre

En 2021, de nombreux comédiens ont pu retourner sur les planches en présentiel.

Pour sa première représentation en personne depuis le début de la pandémie, l’UniThéâtre d’Edmonton a présenté PINS!, une pièce bilingue transportant le public dans la communauté rurale de Girouxville.

Le Théâtre Grindstone à, quant à lui, présenté sa pièce Hot Boy Summer The Musical au Campus Saint-Jean d’Edmonton. Il s'agit d'une satire portant sur le premier ministre Jason Kenney et le gouvernement albertain.

Artistes franco-albertains

Les artistes albertains n’ont pas ralenti le rythme de production cette année.

Le duo Post Script composé de Paul Cournoyer et Stéphanie Blais (Archives). Photo : Gracieuseté Post Script

Le duo Post Script a lancé en 2021 Amour fatal, un minialbum de cinq chansons aux saveurs indie-rock-folk entièrement en français.

Le Franco-Albertain Sympa César a lui aussi eu une année bien chargée. En plus de participer à l’École nationale de la chanson, il a sorti son nouvel album Quand on s’appelle Sympa.

Renelle Roy et 2Moods ont profité de 2021 pour sortir un vidéoclip pour la chanson Crazy. On les a vus à plusieurs reprises dans des événements de la francophonie, notamment à la Fête franco-albertaine, à Edmonton Chante et au Festival d’été francophone de Vancouver.

L’artiste multidisciplinaire Steve Jodoin, a été le gagnant du titre du meilleur animateur en Alberta, avec sa série Cow-boy urbain, aux 47e Rosie Awards de 2021.

Arts visuels

L’exposition Présence des femmes au Centre d’arts visuels de l’Alberta a réuni des artistes du Yukon, de la Saskatchewan et de l’Alberta. L’événement a marqué le retour des expositions en personne dans la Galerie d’art du CAVA, depuis le début de la pandémie.

L'exposition Présence des femmes au Centre d'art visuel de l'Alberta à Edmonton (archives). Photo : Radio-Canada

Le collectif 5 Artists 1 Love a célébré son 15e anniversaire au Musée des beaux-arts de l’Alberta en présentant l’exposition Black Every Day.