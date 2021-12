De l’aide financière offerte aux sinistrés de la tempête du 23 novembre

Les propriétaires en Nouvelle-Écosse qui ont subi des dommages non assurés lors de la tempête de pluie et de vent du 23 novembre 2021 peuvent demander de l’aide financière à compter du 13 décembre, annonce le gouvernement provincial.

Le programme d’aide financière en cas de catastrophe appuie les citoyens, les organismes sans but lucratif, les petites entreprises et les municipalités qui ont subi des dommages non assurés. Le programme couvre les dommages non assurés jusqu’à 200 000 $ par ménage au maximum.

Les gens disposent d’environ trois mois pour faire une demande en ligne  (Nouvelle fenêtre) (site en anglais) ou en s'adressant à un centre d’Accès Nouvelle-Écosse, au bureau de leur député, à leur autorité municipale ou en appelant le 211.

Le gouvernement conseille aux sinistrés d’évaluer les dommages, de prendre des photos et des enregistrements vidéo des dommages, de vérifier auprès de leur assureur si des dommages sont déjà couverts et de conserver leurs reçus.

La Croix-Rouge canadienne va gérer l’aide financière accordée aux demandeurs admissibles au nom du gouvernement provincial.

Les dommages structurels aux bâtiments et les dommages aux biens non assurés, dont les appareils ménagers et les systèmes de chauffage, sont couverts par le programme.