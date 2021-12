7 citations qui ont marqué la politique cette année en Ontario

La COVID-19 et l’année préélectorale ont monopolisé l'actualité politique cette année en Ontario. Les principaux partis ont jeté les bases de leurs stratégies en vue du scrutin de juin 2022. Les attaques entre députés ont parfois été virulentes et les gaffes, nombreuses. Retour sur quelques citations marquantes.

« Je lui mettrais un pétard bien profond dans le postérieur. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Cette citation colorée du premier ministre ontarien marquait le début, en janvier, de plusieurs mois d’attaques bien senties à l’endroit du gouvernement fédéral sur l’approvisionnement des vaccins contre la COVID-19. Le 19 janvier, alors que la compagnie Pfizer annonçait des retards importants, Doug Ford conseillait à Justin Trudeau dans des termes crus d’intensifier la pression à l’endroit du PDG de la compagnie pharmaceutique.

« Je vais attendre la fin de l'enquête pour en dire plus, mais ce sont des allégations très sérieuses. » — Une citation de Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario

La ministre des Affaires francophones de l'Ontario réagissait en avril à un reportage publié par Radio-Canada sur le climat de travail toxique à Groupe Média TFO, incluant de graves allégations visant le président par intérim, Éric Minoli et d'anciens membres de la haute direction. Dix mois après la publication de l'enquête, M. Minoli serait toujours en retrait administratif, selon le diffuseur public franco-ontarien. Une source haut placée au sein du bureau du ministre Lecce révélait en décembre à Radio-Canada que le processus de recrutement du prochain PDG est toujours en cours.

La ministre des Transports et des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Je suis désolé, je m'excuse sincèrement. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Au plus fort de la troisième vague en avril, le premier ministre Ford présentait des excuses larmoyantes aux Ontariens après une série de décisions et de mesures impopulaires. Son gouvernement avait dû reculer sur la fermeture des structures de jeux pour enfants et sur l’octroi des pouvoirs spéciaux à la police moins de 24 heures après les avoir annoncés.

« Nous ne pouvons pas simplement ignorer qu'il y a des gens qui ne vont pas se faire vacciner et je ne pense pas que la bonne chose à faire soit simplement de les exclure. » — Une citation de La cheffe néodémocrate Andrea Horwath

Andrea Horwath est cheffe du parti néo-démocrate de l'Ontario depuis 2009. Photo : Radio-Canada

Mme Horwath a dû faire volte-face rapidement après ce commentaire l'été dernier. La cheffe du NPD ontarien avait confié à CBC News qu’elle s’opposait à la vaccination obligatoire des travailleurs de l’éducation et qu'elle considérait le refus de se faire vacciner comme un droit garanti par la Charte des droits de la personne. Je regrette le commentaire. J'ai eu tort , a ensuite précisé Mme Horwath.

« Je ne crois pas que le fait de suivre des cours de français ait des effets sur mon habilité et mon engagement à livrer des résultats pour les Franco-Ontariens. » — Une citation de Le chef libéral Steven Del Duca

Ce commentaire de Steven Del Duca a fait sourciller les journalistes francophones en mêlée de presse cet automne. Questionné sur le fait qu’il n’a jamais rempli sa promesse d’apprendre le français, le chef du Parti libéral de l’Ontario a répondu ne pas avoir besoin de le faire. Son porte-parole, Will Wuehr, a ensuite rapidement précisé à Radio-Canada que M. Del Duca suivait des cours lorsqu'il était député et qu’il planifie de les reprendre.

Steven Del Duca, chef du chef Parti libéral de l'Ontario Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

« Ce gouvernement est une version terrible d’Oprah Winfrey, mais avec l’argent des contribuables. Vous obtenez une subvention! Vous obtenez une subvention! Vous obtenez une subvention! » — Une citation de Amanda Simard, députée libérale

La députée Simard réagissait en Chambre à un rapport de la vérificatrice générale, fin novembre, qui a révélé que l’Ontario a versé 210 millions à des entreprises non admissibles à l’aide financière pour la COVID-19. Mme Simard comparait la bourde du gouvernement Ford à un épisode célèbre de 2004 où l’animatrice vedette avait remis les clés d'une voiture neuve à tous les spectateurs qui participaient à son émission.

La députée franco-ontarienne Amanada Simard à l'Assemblée législative de Queen's Park Photo : Radio-Canada

« Votre manque total de respect pour le Parlement et pour la population de l'Ontario est honteux et intenable. Mon conseil à l’Université Laurentienne est le suivant : cessez de jouer à des jeux dangereux. » — Une citation de Paul Calandra, leader parlementaire du gouvernement

Lors du dernier jour de la session d’automne, le leader parlementaire du gouvernement Ford, Paul Calandra, a lancé cette solide mise en garde aux dirigeants de l’institution postsecondaire de Sudbury à l’issue d’un vote unanime pour forcer l’Université Laurentienne à fournir ses documents financiers. Les députés veulent comprendre comment l'Université a dû se placer à l'abri de ses créanciers. Un refus de collaborer pourrait engendrer des peines de prison.